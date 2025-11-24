Barcelona podjęła decyzję. Kluczowy zawodnik przedłuży kontrakt

Eric Garcia był o krok od odejścia z Barcelony w styczniu ubiegłego roku. Według Fabrizio Romano klub nie tylko zatrzymał Hiszpana, ale teraz planuje przedłużyć z nim kontrakt, doceniając jego rozwój i lojalność wobec Blaugrany.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona chce zatrzymać Garcię na dłużej

Eric Garcia jeszcze niedawno miał opuścić Barcelonę. Obrońca był tak bliski przejścia do Como, że w mediach pojawiły się głosy o kupionych biletach na lot do Włoch. Jednak Hansi Flick poprosił go, by został i zawalczył o miejsce w składzie. Rok później Garcia stał się jednym z najważniejszych zawodników defensywy Barcelony.

Były gracz Manchesteru City imponuje wszechstronnością, spokojem i przywództwem. Dzięki temu zyskał uznanie trenera i kibiców, a jego pozycja w drużynie uległa diametralnej zmianie. Niedawno otrzymał owację na stojąco od fanów Blaugrany podczas meczu na Camp Nou po swoim powrocie na stadion.

Fabrizio Romano poinformował, że PSG interesuje się Hiszpanem, ale kluczowe są rozmowy w sprawie nowego kontraktu z Barceloną. Obecna umowa Garcii wygasa w 2027 roku, a klub chce ją przedłużyć, by zapewnić zawodnikowi długoterminową przyszłość w stolicy Katalonii.

Romano dodał, że Barcelona jest bardzo zadowolona z postawy Garcii i prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie nowej umowy. Garcia należy do grona najmniej opłacanych piłkarzy w drużynie, dlatego przedłużenie kontraktu ma też oznaczać zasłużoną podwyżkę. Nowy kontrakt byłby więc nagrodą za cierpliwość i znakomite występy obrońcy w ostatnich miesiącach.

Temat wydaje się już przesądzony. Głos w tej sprawie zabrał też Hansi Flick. – Mam nadzieję, że przedłuży umowę, pracujemy nad tym. Kiedy to się stanie, to odpowiednio to ogłosimy, ale jeszcze nie w tym momencie.

