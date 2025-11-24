Lewandowski nie może być pewny. Flick ma wielki dylemat

Robert Lewandowski wraca do wysokiej formy, a Hansi Flick ma do dyspozycji wszystkich ofensywnych graczy przed meczem z Chelsea. Według „Sportu” trener Barcelony ma dylemat kogo desygnować do gry na Stamford Bridge.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Flick zastanawia się nad składem na Ligę Mistrzów

Robert Lewandowski pozostaje jednym z filarów FC Barcelony. Doświadczony napastnik wrócił do formy i zdobył gola w ostatnim meczu, świętując historyczne trafienie na nowym Spotify Camp Nou. Choć Ferran Torres również błyszczy skutecznością, Flick doskonale wie, że Polak daje drużynie coś więcej niż tylko liczby – spokój, doświadczenie i instynkt snajpera, który potrafi przesądzić o wyniku. Wybór nie jest jeszcze jednak oczywisty, bo trener może dać odpocząć Lewandowskiemu.

Lamine Yamal jest jedynym pewniakiem do gry od pierwszej minuty. Młody Hiszpan ma za sobą dwa podania bramkowe przeciwko Athleticowi i od dawna kluczowym zawodnikiem Blaugrany. Jego debiut na Stamford Bridge będzie dla niego wyjątkowym momentem, bo to pierwszy występ przeciwko drużynie z Premier League.

Ostatnie miejsce w ataku to pojedynek Marcusa Rashforda z Raphinhą. Anglik wrócił do zdrowia po grypie i dobrze zna atmosferę Stamford Bridge z czasów gry w Manchesterze United. Raphinha z kolei dopiero wraca po kontuzji, ale Flick wysoko ceni jego ofensywne walory i świetne statystyki z poprzedniego sezonu.

Ferran Torres, mimo że rywalizuje z Lewandowskim o pozycję numer dziewięć, może też zostać przesunięty na skrzydło. To zawodnik w znakomitej formie, najskuteczniejszy w obecnym sezonie z dziewięcioma golami. Dla Flicka wybór graczy ofensywnych to trudna układanka.

Mecz Chelsea – Barcelona rozpocznie się we wtorek, 25 listopada, o godzinie 21:00.

Zobacz również: Lewandowski łączony z innymi klubami! Romano zdradził prawdę