Barcelona chce go zatrzymać za wszelką cenę. Flick mówi wprost

Barcelona rozbiła Athletic Club po wyczekiwanym powrocie na Camp Nou. Jednym z bohaterów tego meczu był Eric Garcia. Hansi Flick potwierdza, że klub pragnie go zatrzymać.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Hansi Flick

Garcia z nową umową? Flick nie chce go stracić

Barcelona ponad dwa lata czekała, aby wrócić na Camp Nou. Sobotni mecz z Athletic Club był więc wielkim wydarzeniem, nie tylko z perspektywy walki o mistrzostwo Hiszpanii, ale też ponownej gry na legendarnym stadionie. Blaugrana okazała się tego dnia bezkonkurencyjna i rozbiła rywala aż 4-0.

Po raz kolejny bardzo dobrze zaprezentował się Eric Garcia, który pierwszą połowę rozegrał jako środkowy obrońca, a po przerwie został przesunięty do drugiej linii. Poradził sobie na obu tych pozycjach, a podczas schodzenia z murawy dostał od kibiców owację na stojąco.

Hansi Flick nie ukrywa, że bardzo ceni Garcię, który gra na bardzo wysokim poziomie, a do tego cechuje go niezwykła wszechstronność. Media od tygodni piszą na temat przyszłości Hiszpana, który ma ważną umowę tylko do końca obecnego sezonu. Barcelona oczywiście chce go zatrzymać i mocno nad tym pracuje, o czym informuje Flick.

– Mam nadzieję, że przedłuży umowę, pracujemy nad tym. Kiedy to się stanie, to odpowiednio to ogłosimy, ale jeszcze nie w tym momencie. Każdy może zauważyć, że Eric bardzo się poprawił, ma pewność siebie, niezależnie od pozycji, na której występuje. Nie waha się, gra na tej pozycji, na tamtej, to coś wspaniałego, ma niesamowity poziom – przekazał Flick na konferencji prasowej.