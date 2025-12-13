Lewandowski nie pomógł. Barcelona długo biła głową w mur [WIDEO]

20:28, 13. grudnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Barcelona podejmowała Osasunę w sobotniej odsłonie rywalizacji w 16. kolejce La Liga. Pierwsza połowa zmagań na Camp Nou nie przyniosła goli.

Raphinha i Lamine Yamal (FC Barcelona - CA Osasuna)
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Raphinha i Lamine Yamal (FC Barcelona - CA Osasuna)

Barcelona w końcu znalazła sposób. Lewandowski bez gry

Bez Wojciecha Szczęsnego w kadrze meczowej i bez Roberta Lewandowskiego w wyjściowej jedenastceBarcelona rozpoczynała pojedynek z Osasuną bez polskich akcentów. Najbardziej wsuniętym zawodnikiem Dumy Katalonii był Ferran Torres, na którym spoczął ciężar zdobywania bramek.

W 23. minucie Hiszpan wpisał się na listę strzelców po efektownej akcji Blaugrany. Radości gospodarzy nie trwała zbyt długo. Po analizie VAR okazało się, że w początkowej fazie budowania akcji na spalonym znalazł się Raphinha. Barcelona zamknęła pierwszą połowę bez gola i z 13 strzałami, w tym trzema celnymi.

W 70. minucie gospodarze w końcu przełamali mur utworzony przez Sergio Herrerę. Pedri zagrał do Raphinhii, a Brazylijczyk oddał strzał zza szesnastki. Futbolówka po rykoszecie od obrońcy zaskoczyła bramkarza Osasuny.

Raphinha nie zadowolił się jednym golem. W 86. minucie napastnik wykorzystał fatalną interwencję Alejandro Cateny i z najbliższej odległości skierował piłkę do siatki. Barcelona bez Roberta Lewandowskiego pokonała Osasunę 2:0 i po 17 meczach ma na koncie 43 punkty. Real Madryt, aktualny wicelider ligowej stawki, rozegrał o jedno spotkanie mniej i zgromadził 36 oczek.

Barcelona – Osasuna 2:0 (0:0)

Raphinha 70′, Raphinha 86′

