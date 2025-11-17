Barcelona walczy z czasem. Jasny cel Katalończyków

FC Barcelona jak dotąd w tym sezonie nie miała jeszcze okazji zagrać na Spotify Camp Nou. Kiedy to się zmieni? Nowe wieści na ten temat przekazał profil El Barca juga a RAC 1 na X.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Spotify Camp Nou

FC Barcelona ma konkretny cel związany z powrotem na Spotify Camp Nou

FC Barcelona rywalizuje w tej kampanii z Realem Madryt o mistrzostwo La Liga. Katalończycy ponadto chcą namieszać w Lidze Mistrzów i powalczyć o trofeum w Copa del Rey. Tymczasem nie brakuje przy okazji doniesień w hiszpańskich mediach na temat powrotu Blaugrany na swój stadion. Nowe wieści przekazał profil El Barca juga a RAC 1 na platformie X.

Źródło przekonuje, że przedstawiciele Barcelony są zdeterminowani, aby już w najbliższy weekend drużyna mogła zagrać z Athletic Bilbao na Spotify Camp Nou. Klub miał już uruchomić wszystkie środki operacyjne, aby wszystko było gotowe na sobotę i starcie z Baskami. Jednocześnie w Barcelonie mają nadzieję, że dzisiaj Rada Miasta podejmie w tej sprawie decyzję.

Arena giganta ligi hiszpańskiej zaczęła być przebudowywana latem 2022 roku. Na początku modernizacja miała jednak bardzo ograniczony zakres. Z przytupem roboty ruszyły dopiero w trakcie sezonu 2023/2024, gdy Barca przeniosła się na Estadi Olimpic Lluis Companys.

Docelowo trybuny na stadionie Spotify Camp Nou mają pomieścić 105 tysięcy widzów. Jednocześnie arena ma zyskać nowe zadaszenie. Wcześniej na stadionie mogło znaleźć swoje miejsce blisko 99 360 fanów. Budowa ma zakończyć się pod koniec 2027 roku. Koszt inwestycji ma wynieść natomiast ponad miliard euro.

Czytaj więcej: Man City podjął decyzję ws. transferu Viniciusa!