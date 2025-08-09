Milan sprzedaje Thiawa. Allegri ma już dwóch kandydatów na zastępstwo

Malick Thiaw jest o krok od transferu do Newcastle United. Według "Football Italia" Milan planuje pozyskać jednego z dwóch młodych włoskich obrońców, aby wypełnić lukę po Niemcu.

Leoni i Comuzzo na liście Milanu po sprzedaży Thiawa

Malick Thiaw wkrótce opuści Milan. „Football Italia” podaje, że klub z San Siro osiągnął porozumienie z Newcastle United w sprawie transferu niemieckiego obrońcy. Anglicy zapłacą 35 milionów euro, a dodatkowe 5 milionów może trafić do Mediolanu w formie bonusów. Do sfinalizowania transakcji pozostały już tylko drobne szczegóły. Mówiło się, że Thiaw znalazł się również na celowniku Arsenalu i Tottenhamu, ale wszystko wskazuje na to, że trafi ze zespołu Srok.

Po sprzedaży Thiawa Milan zamierza przyspieszyć poszukiwania następcy. Massimiliano Allegri chce, aby nowy środkowy obrońca był inwestycją w przyszłość, dlatego na liście życzeń Rossonerich znalazło się dwóch młodych Włochów.

Pierwszym z nich jest Giovanni Leoni z Parmy. Osiemnastoletni defensor rozegrał udany sezon w Serie A, a jego wartość szacuje się na około 40 milionów euro. To kwota zbliżona do tej, jaką Milan otrzyma za sprzedaż Thiawa, co czyni transfer realnym scenariuszem.

Drugim kandydatem jest Pietro Comuzzo, obecnie zawodnik Fiorentiny. Jego klub oczekuje około 30 milionów euro. Comuzzo ma opinię jednego z najbardziej perspektywicznych obrońców młodego pokolenia we Włoszech, a jego styl gry mógłby dobrze wpasować się w koncepcję Allegriego.

W najbliższych tygodniach Milan zdecyduje, czy postawi na jednego z młodych Włochów, czy też będzie szukał alternatywy. Niezależnie od wyboru, priorytetem jest szybkie wzmocnienie defensywy przed startem nowego sezonu.

