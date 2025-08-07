Barcelona sprzedaje obrońcę. Sensacyjny transfer!

Barcelona jest bliska pożegnania z obrońcą, który ma za sobą znakomity sezon. Inigo Martinez, zgodnie z doniesieniami hiszpańskich mediów, odchodzi do Arabii Saudyjskiej.

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Inigo Martinez i Eric Garcia

Barcelona rozstaje się z defensorem

Tego transferu trudno było się spodziewać. Inigo Martinez nie będzie kontynuował kariery w Hiszpanii i przenosi się do Arabii Saudyjskiej, o czym poinformował Matteo Moretto. 34-latek zostanie nowym zawodnikiem Al-Nassr, a więc ekipy Cristiano Ronaldo. Barcelona traci doświadczonego zawodnika.

Hiszpańskie media nie prowadziły spekulacji dotyczących możliwego odejścia środkowego obrońcy. Dlatego ten transfer wzbudza spore emocje – Inigo Martinez, którego kontrakt wygasa 30 czerwca 2026 roku, nie był łączony z przeprowadzką. 21-krotny reprezentant La Furia Roja ma za sobą wyjątkowo udany sezon i wydawało się, że i w kolejnych rozgrywkach będzie pewnym punktem drużyny Hansiego Flicka.

Exclusiva. Iñigo Martínez está cerca de dejar el Barcelona.



El Al-Nassr Football Club está muy interesado en él. Negociación entre las partes. pic.twitter.com/0T9RSEMkpW — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 7, 2025

Al-Nassr zapłaci osiem milionów euro za doświadczonego defensora. Barcelona nie zarobi zbyt wiele, jednak sprzedaż wychowanka Realu Sociedad pozwoli zwolnić spore środki w ramach Financial Fair Play. Inigo Martinez podpisze roczną umowę z nowym klubem – w porozumieniu zostanie zawarta opcja, która pozwoli przedłużyć współpracę o kolejne 12 miesięcy.

Aktualizacja: Gerard Romero poinformował, że piłkarz rozwiąże swój kontrakt i dołączy do Al-Nassr jako wolny zawodnik. Barcelona nie zarobi na tym ruchu.