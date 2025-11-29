Barcelona mierzy się z Alaves. Flick odkrył karty

FC Barcelona zmierzy się dzisiaj z Deportivo Alaves w kolejnym meczu La Liga w tym sezonie. Oto skład, który zdecydował się wystawić Hansi Flick na tę rywalizację.

rosdemora/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Skład Barcelony na mecz z Deportivo Alaves

FC Barcelona w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, choć daleko jej do tak doskonałej formy, którą mogliśmy podziwiać w poprzedniej kampanii, gdzie właściwie zespół Hansiego Flicka nie miał sobie równych. Tym razem jednak jest nieco gorzej, o czym najlepiej świadczą rozgrywki Ligi Mistrzów. Niemniej w lidze hiszpańskiej jest znacznie lepiej, bowiem Blaugrana utrzymuje kontakt z liderem.

Dziś na własnym stadionie Barcelona podejmuje dzisiaj zespół Deportivo Alaves. Dla Dumy Katalonii to kolejny bardzo ważny mecz w ostatnim czasie, a to wszystko za sprawą tego, że ma ona szansę wskoczyć się na pozycję lidera tabeli La Liga, na której może się utrzymać przynajmniej do jutra. Przeskoczy bowiem Real Madryt, który w niedzielnym wieczór rywalizować będzie z Gironą w wyjazdowej potyczce.

Oto jednak skład, który zdecydował się na to spotkanie wystawić Hansi Flick na dzisiejszy mecz na Spotify Camp Nou z Deportivo Alaves. Nie ma w nim większych niespodzianek, a to co ważne z naszej perspektywy, to fakt, że od początku rywalizację rozpoczyna Robert Lewandowski. Na ławce rezerwowych z kolei zasiadł Wojciech Szczęsny.

FC Barcelona: J. Garcia – Balde, E. Garcia, Cubarsi, Martin, Casado, Bernal, Raphinha, Olmo, Yamal, Lewandowski.

