Barcelona powalczy o fotel lidera. Jedno zwycięstwo może wywrócić tabelę La Liga

FC Barcelona w sobotnie popołudnie zmierzy się w ramach 14. kolejki La Liga z Deportivo Alavés. Prezentujemy przewidywane składy na starcie, które odbędzie się na Camp Nou.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Cios w Lidze Mistrzów i szybka reakcja? FC Barcelona szykuje odpowiedź

FC Barcelona przystąpi do swojej sobotniej potyczki, chcąc kontynuować passę zwycięstw. Katalończycy jednocześnie mają zamiar odnieść czwartą z rzędu wygraną, która przynajmniej na jakiś czas sprawiłaby, że będą liderem La Liga. Zadanie nie będzie jednak proste, bo na drodze Blaugrany stanie zespół, który ma plan, aby wrócić na zwycięski szlak.

Barca przystąpi do rywalizacji po przegranej w Lidze Mistrzów z Chelsea (0:3). Z kolei najbliższy rywal jednego z hiszpańskich gigantów ostatnio uległ kolejno Celcie Vigo (0:1) oraz Gironie (0:1). Ostatni raz Deportivo Alaves wygrało 2 listopada, gdy pokonało Espanyol (2:1).

Jak dotąd Barcelona mierzyła się z Deportivo Alavés łącznie 49 razy. Zaliczyła w nich 35 zwycięstw, siedem razy górą byli gracze Babazorros i siedem razy miał miejsce remis. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w lutym. Wówczas górą byli Katalończycy (1:0).

Gospodarze do sobotniej batalii podejdą osłabieni brakiem czterech zawodników. Poza grą są: Ronald Araújo, Fermín López, Gavi i Marc-André ter Stegen. Z kolei Deportivo musi radzić sobie bez Facundo Garcesa.

Przewidywane składy na mecz FC Barcelona – Deportivo Alaves

FC Barcelona: Joan García – Balde, Eric Garcia, Cubarsi, Kounde, Casado, De Jong, Raphinha, Dani Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski.

Deportivo Alaves: Sivera – Enriquez, Pacheco, Tenaglia, Jonny, Alena, Denis, Blanco, Calebe, Toni Martínez, Boye.

