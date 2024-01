Barcelona ma dobre wieści w sprawie Cancelo

Początkowo spekulowano, że Joao Cancelo może pauzować nawet do końca stycznia. Najnowsze badania medyczne wykazały jednak, że zawodnik Barcelony powinien być gotowy już na Superpuchar Hiszpanii w przyszłym tygodniu.

IMAGO / Alex Carreras Na zdjęciu: Joao Cancelo

Początkowo obawiano się, że Cancelo nie wróci przez kilka tygodniu

Okazuje się jednak, że ma być on do dyspozycji trenera już w przyszłym tygodniu

Barca ma przed sobą półfinał Superpucharu Hiszpanii

Cancelo ma być gotowy na Osasunę

Joao Cancelo opuścił boisko w meczu La Liga UD pomiędzy Las Palmas a FC Barceloną (1:2) jeszcze przed upływem pierwszego kwadransa. Pojawiały się niepokojące wieści w sprawie kolana Portugalczyka. Ostatecznie zakończyło się na strachu i piłkarz ma lada dzień wrócić do normalnych treningów.

Co prawda Cancelo nie zagra w niedzielę w meczu Pucharu Króla z Barbastro. Ma za to być do dyspozycji Xaviego 11 lutego, gdy jego drużyna zagra na Bliskim Wschodzie półfinał Superpucharu Hiszpanii przeciwko Osasunie.

Cancelo spisuje się znakomicie odkąd przybył do klubu w ramach wypożyczenia z Manchesteru City na początku tego sezonu. Jeśli tylko będzie w pełni sił, na pewno wskoczy ponownie do wyjściowego składu.

