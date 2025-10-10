Lewandowski pogodzony z decyzją Flicka. To jego nowa rola

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Flick posadzi Lewandowskiego. Polak z nową rolą

Hansi Flick reaguje po dwóch przegranych meczach. Barcelona najpierw poległa w hicie z Paris Saint-Germain, a później uznała także wyższość Sevilli. W mediach nie brakuje analiz, które wskazują problemy, z jakimi w tym sezonie mierzy się Blaugrana. Rozwiązania szuka również niemiecki trener, który planuje zmiany personalne w wyjściowej jedenastce. Ucierpieć ma na tym Robert Lewandowski.

Polski snajper zaczął sezon na ławce rezerwowych, gdyż podczas przygotowań nabawił się urazu. Zdołał jednak wygrać rywalizację z Ferranem Torresem, strzelając dotychczas cztery bramki. Flick wybiera między tymi graczami w zależności od tego, czego bardziej potrzebuje w danym spotkaniu. Z uwagi na zaawansowany piłkarsko wiek, Lewandowski nie jest oczywiście tak wybiegany, więc cierpi na tym pressing całej drużyny.

Odpowiedniego poziomu nie gwarantuje też Torres, dlatego Flick podczas przerwy reprezentacyjnej wymyślił nowe ułożenie jedenastki. W najbliższych meczach na pozycji napastnika ma występować Marcus Rashford, który złapał dobrą formę. Lewandowski zostanie tym samym zesłany na ławkę rezerwowych. „Mundo Deportivo” twierdzi, że Polak przyjął tę wiadomość z dużym spokojem i zaakceptował rolę zmiennika. Oczywiście Flick dalej będzie z niego korzystał, a po wejściach z ławki łatwiej mu będzie o zdobywanie bramek i wygrywanie rywalizacji ze zmęczonymi obrońcami przeciwnika.