Real uprzedzi gigantów? Chodzi o młodego reprezentanta

Real Madryt kontynuuje politykę transferową, która opiera się na pozyskiwaniu młodych i utalentowanych zawodników. Ciekawe wiadomości przekazał dziennikarz Matteo Moretto.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt wygrał wyścig po nastolatka

Real Madryt ma ambitne plany związane z trwającym sezonem. Królewscy walczą nie tylko o mistrzostwo La Liga, ale marzą też o sukcesie w Lidze Mistrzów. Władze klubu pracują natomiast nad wzmocnieniem drużyny. Konkretne informacje ujawnił dziennikarz Matteo Moretto.

Znany insider na platformie X przekazał, że Victory Okorie jest bliski przeprowadzki z Deportivo Alaves do Realu. Według źródła wcześniej zainteresowanie pozyskaniem młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii wyraziły takie ekipy jak: Bayern Monachium, FC Barcelona czy Atletico Madryt.

Madrycka drużyna obecnie plasuje się na drugiej pozycji w tabeli ligi hiszpańskiej. Real jak na razie wywalczył 63 oczka w 27 spotkaniach La Liga, tracąc cztery punkty do walczącej o mistrzostwo Barcelony. Z kolei w Lidze Mistrzów ekipa Alvaro Arbeloa ostatnio rozbiła Manchester City (3:0) w spotkaniu 1/8 finału.

Ogólnie przed najbliższą przerwą reprezentacyjną Real ma do rozegrania jeszcze tylko trzy mecze. W sobotni wieczór zagra z Elche CF w lidze hiszpańskiej. Z kolei kilka dni później na Etihad Stadium madrycki zespół rozegra rewanżowe starcie w Lidze Mistrzów z Manchesterem City. Tymczasem już 22 marca odbędą się derby Madrytu, w których Królewscy zmierzą się na swoim stadionie z Atlético Madryt. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00.