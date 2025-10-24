FC Barcelona bez kluczowego gracza w El Clasico? Kibice mogą mieć obawy

FC Barcelona jest w trakcie ostatnich przygotowań do meczu z Realem Madryt. "Sport" podał z kolei, że rosną obawy związane z występem Julesa Kounde w El Clasico.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Jules Kounde niepewny gry w meczu Real Madryt – FC Barcelona

FC Barcelona w tej kampanii przegrała w La Liga tylko raz. Katalończycy mają jednocześnie nadzieję, że pod tym względem ich bilans nie ulegnie zmianie po najbliższym weekendzie. Tymczasem niepokojące wieści dotyczą jednego z zawodników, o których poinformował „Sport”.

Źródło podaje, że niepewny gry w drużynie Hansiego Flicka jest Jules Kounde. Francuz nie brał udziału w czwartkowy i piątkowym treningu. Tym samym sytuacja kadrowa Barcelony nie będzie idealna. Tym bardziej że wcześniej z gry wypadł Robert Lewandowski. Polski napastnik doznał kontuzji kostki, wznawiając rehabilitację pod okiem swojego osobistego fizjoterapeuty.

Niedzielny szlagier ligi hiszpańskiej odbędzie się na słynnym Estadio Santiago Bernabeu o godzinie 16:15. Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają Królewscy. Real jednocześnie zamierza przerwać serię pięciu spotkań bez wygranej z Blaugraną.

Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w maju. Wówczas w trakcie rywalizacji padło łącznie siedem goli. Szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Barcelona, wygrywając jednym golem (4:3). Kluczową postacią w tym starciu był Raphinha, który zdobył w tym meczu dwie bramki.

Przed niedzielną batalią Real i Barcelona zajmują dwa pierwsze miejsca w tabeli La Liga. Liderem rozgrywek są Los Blancos. Z kolei na drugiej pozycji znajdują się Katalończycy. Real w środku tygodnia pokonał Juventus 1:0, natomiast Barcelona okazała się lepsza od Olympiakosu, wygrywając 6:1.

