FC Barcelona w niedzielę stanie przed szansą wywalczenia pierwszego trofeum w 2026 roku. Do starcia z Realem Madryt ekipa Hansiego Flicka podejdzie jednak bez kilku zawodników.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Sytuacja kadrowa FC Barcelony przed meczem z Realem Madryt

FC Barcelona podejdzie do potyczki, chcąc zrewanżować się Realowi Madryt w El Clasico za przegrane starcie z października minionego roku w La Lidze. Królewscy wygrali wówczas jednym golem (2:1). Niemniej w ekipie Hansiego Flicka zabraknie kilku istotnych zawodników.

Mistrzowie Hiszpanii będą musieli radzić sobie bez: Gaviego (kontuzja kolana) oraz Andreasa Christensena (uraz kolana). Barcelona nie może też liczyć na Marca-Andre ter Stegena. To jednak raczej jedyne postacie, bez których będzie musiała sobie radzić ekipa z Camp Nou.

Lamine Yamal nie został uznany za zdolnego do gry w meczu z Athletic Bilbao ze względu na problemy fizyczne. Niemniej nastolatek pojawił się na boisku z ławki rezerwowych w drugiej połowie spotkania. Można jednocześnie przypuszczać, że piłkarz wróci do podstawowego składu na finałowe starcie turnieju o Superpuchar Hiszpanii.

Niewykluczone, że okazję powrotu do gry otrzyma z kolei Ronald Araujo, który wrócił już do pełnych treningów z katalońską drużyną. Chociaż na dzisiaj na środku obrony wyżej stoją akcje takich zawodników jak Eric Garcia oraz Pau Cubarsi. Marcus Rashford, Robert Lewandowski oraz Roony Bardghji mogą natomiast okazać się ofensywnymi zawodnikami, którym nie uda się znaleźć w wyjściowym składzie, co tylko pokazuje siłę zespołu Hansiego Flicka przed prestiżowym starciem.

Niedzielna potyczka rozpocznie się o godzinie 20:00 czasu polskiego. Arbitrem zawodów będzie Jose Luis Munuera Montero.