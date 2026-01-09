Superpuchar Hiszpanii 2026: transmisja. Gdzie oglądać finałowe El Clasico?

Wiemy już, że w finale Superpucharu Hiszpanii dojdzie do spotkania Realu Madryt z FC Barceloną. Nie zostawiaj najważniejszych informacji na ostatnią chwilę i sprawdź, gdzie oglądać finałowe El Clasico.

Superpuchar Hiszpanii 2026: transmisja

Wszystkie mecze Superpucharu Hiszpanii 2026 są transmitowane w Eleven Sports 1. Dostęp do tego kanału można uzyskać poprzez wykupienie odpowiedniego pakietu u wybranego operatora TV lub online. Kanały Eleven Sports w swojej ofercie posiadają m.in.: Canal+, WP Pilot, Player.pl, Polsat Box Go, Gonet TV, Megogo.

Transmisja finału Superpucharu Hiszpanii 2026 za darmo

Transmisję finału Superpucharu Hiszpanii 2026 można obejrzeć za darmo w STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł na co najmniej 24 przed meczem Dostęp do transmisji z meczu zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji „zakłady live” na stronie STS i wybierz interesujący Cię mecz

Kiedy finał Superpucharu Hiszpanii?

Finał Superpucharu Hiszpanii 2026 pomiędzy Barceloną a Realem Madryt odbędzie się w niedzielę (11 stycznia, 2026 roku) o godzinie 20:00.

Superpuchar Hiszpanii 2026: zapowiedź

Barcelona przystępuje do meczu jako drużyna rozpędzona i pewna siebie. Zespół Hansiego Flicka rozpoczął rok od ligowego zwycięstwa z Espanyolem, a później bez większych problemów rozbił Athletic Bilbao 5:0 w półfinale Superpucharu. Łącznie Blaugrana wygrała dziewięć kolejnych spotkań we wszystkich rozgrywkach i prowadzi w La Lidze z czteropunktową przewagą. Flick szybko poukładał zespół, który dziś znów celuje w komplet krajowych trofeów.

Real Madryt również przyjechał do Dżuddy w dobrym momencie. Drużyna Xabiego Alonso wygrała pięć ostatnich meczów, a awans do finału zapewniła sobie po zwycięstwie 2:1 z Atletico. Madrytczycy mają też świeże wspomnienie wygranej z Barceloną z października, gdy na Bernabeu pokonali rywala 2:1. Alonso liczy, że jego zespół powtórzy ten scenariusz na neutralnym gruncie.

Historia ostatnich starć pokazuje, że choć Real wygrał ostatnie ligowe El Clasico, to w szerszej perspektywie częściej górą była Barcelona. Niedzielny mecz zapowiada się więc jako starcie dwóch drużyn w dobrej formie, dla których Superpuchar może być ważnym sygnałem na dalszą część sezonu.

