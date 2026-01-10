FC Barcelona i Real Madryt zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu w finale turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Tymczasem znany jest już arbiter niedzielnej potyczki.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lamine Yamal

Jose Luis Munuera Montero poprowadzi mecz FC Barcelona – Real Madryt

FC Barcelona w niedzielny wieczór zmierzy się z Realem Madryt w spotkaniu, którego stawką będzie pierwsze trofeum w 2026 roku. Faworyta tej batalii trudno wskazać. Obie ekipy mierzyły się ze sobą po raz ostatni w październiku minionego roku. Wówczas skromne zwycięstwo zanotowała ekipa Xabiego Alonso (2:1).

Tymczasem rok temu w meczu o Superpuchar Hiszpanii lekcję futbolu graczom Realu udzieliła Barca. Ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka nie dała żadnych szans swoim rywalom, wygrywając różnicą trzech trafień (5:2). Świetna potyczka z udziałem obu drużyn miała natomiast miejsce 11 maja 2025 roku. Wówczas w rywalizacji padło siedem goli, a jednym trafieniem wygrała drużyna z Estadio Santiago Bernabeu (4:3).

W niedzielnej rywalizacji może dojść do pojedynku Kyliana Mbappe z Lamine Yamalem, czyli czołowych postaci w obu zespołach. Jednocześnie emocji z pewnością nie zabraknie. Na boisku zadanie panowania nad nimi będzie miał sędzia. Wyznaczonym do poprowadzenia zawodów został Jose Luis Munuera Montero.

42-latek w tej kampanii miał już okazję prowadzić spotkania zarówno Barcelony, jak i Realu Madryt. Katalończycy w sierpniu minionego roku pokonali przy jego udziale Mallorkę (3:0). Z kolei Los Blancos w październiku 2025 roku okazali się lepsi od Getafe (1:0).

Munuera Montero prowadził łącznie 31 meczów z udziałem Barcelony. W nich Katalończycy wygrali 10 razy, siedem spotkań zremisowali i aż 15 razy przegrali. Z kolei Realowi Madryt ten arbiter sędziował 20 spotkań. W nich Królewscy triumfowali 16 razy, dwa mecze zakończyły się remisami, a tylko dwa razy ponieśli porażkę.

42-letni sędzia poprowadzi mecz Barcelony z Realem po raz trzeci w swojej karierze. Po raz pierwszy miało to miejsce w sezonie 2021/2022, gdy Madrytczycy wygrali po dogrywce 3:2. Z kolei w trakcie kampanii 2022/2023, w półfinale Pucharu Króla, w starciu między tymi drużynami lepsza była Barca, zwyciężając 1:0.