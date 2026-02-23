Nowy rozdział w Barcelonie. Cancelo mówi o presji i wymaganiach

08:19, 23. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Joao Cancelo od momentu, gdy wrócił do FC Barcelony, rozegrał już w tej drużynie łącznie sześć spotkań. Portugalczyk ostatnio wypowiedział się na temat swojej aktualnej dyspozycji.

Joao Cancelo
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Joao Cancelo mówił wprost. Zawodnik o swojej formie w Barcelonie

FC Barcelona błyskawicznie odzyskała fotel lidera La Liga. Katalończycy w niedzielę wykorzystali potknięcie Real Madryt i wysoko pokonali Levante UD (3:0). Tymczasem na temat swojej aktualnej dyspozycji ciekawym stanowiskiem podzielił się 64-krotny reprezentant Portugalii.

– Kiedy przeniosłem się z Al-Hilal do Barcelony, nie byłem w najlepszej formie, fizycznie nie byłem na tym samym poziomie co moi koledzy z drużyny – mówił wprost Joao Cancelo cytowany przez dziennikarza Fabrizio Romano na platformie X.

– Stopniowo wracam do mojego poprzedniego, wysokiego poziomu. Hansi Flick jest bardzo wymagający, podobnie jak cały klub… Podoba mi się to – dodał piłkarz.

31-latek trafił do Barçy na wypożyczenie w trakcie zimowego okna transferowego. Aktualny kontrakt zawodnika z Al-Hilal obowiązuje natomiast do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest na 10 milionów euro.

Joao Cancelo to zawodnik mający w swoim piłkarskim CV między innymi takie kluby jak: Manchester City, Bayern Monachium, Juventus, Valencia CF czy Inter Mediolan. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć za tydzień w sobotę. Wówczas w ramach 26. kolejki ligi hiszpańskiej Katalończycy zmierzą się z Villarreal CF. Mecz rozpocznie się o godzinie 16:15.

