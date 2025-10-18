Barcelona – Girona: znamy składy. Hansi Flick znalazł zastępstwo dla Lewandowskiego

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona – Girona. Oficjalne składy na mecz

FC Barcelona w sobotnie popołudnie mierzy się z Gironą w ramach dziewiątej kolejki La Liga. Derby Katalonii rozpoczną się o godzinie 16:15 na Estadio Olimpico Lluís Companys. Robert Lewandowski wrócił ze zgrupowania reprezentacji Polski z kontuzją mięśnia dwugłowego uda. Napastnik nabawił się urazu w trakcie spotkania z Litwą w Kownie, które Biało-Czerwoni wygrali (2:0) i niemal zapewni sobie udział w barażach o awans na mistrzostwa świata 2026.

Hansi Flick miał spory ból głowy przed wyborem wyjściowego składu na mecz z lokalną Gironą. Z urazami borykają się również m.in. Dani Olmo, Raphinha, Gavi czy Joan Garcia. Niemiecki szkoleniowiec między słupkami postawił na Wojciecha Szczęsnego, który wykorzystuje fakt, że jego rywal nadal nie może grać.

W linii ataku Dumy Katalonii od pierwszych minut zobaczymy Marcusa Rashforda. Na ławce rezerwowych pozostał Fermin Lopez, który także zmagał się z kontuzją uda. Dużym zaskoczeniem jest obecność w drugiej linii Toni Fernandeza. Dla 17-latka do dopiero pierwszy mecz w hiszpańskiej lidze. Katalońskich kibiców cieszy fakt, że do składu wrócił Lamine Yamal.

Składy na mecz Barcelona – Girona:

Barcelona: Szczęsny – Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Balde – De Jong, Casado – Yamal, Pedri, Toni Fernandez – Rashford

Getafe: Gazzaniga – Rincon, Arnau, Reis, Blind, Moreno – Roca, Witsel, Gil, Vanat – Portu