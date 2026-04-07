Lamine Yamal pod lupą po meczu. Flick zareagował na kontrowersje

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Zamieszanie po meczu Barcelony. Flick zabrał głos

FC Barcelona w trakcie minionego weekendu pokonała Atletico Madryt (2:1) w spotkaniu La Liga. Tymczasem emocje Lamine’a Yamala skomentował trener Hansi Flick, odnosząc się do sytuacji, gdy piłkarz nie cieszył się z gola Robert Lewandowski i natychmiast po ostatnim gwizdku sędziego skierował się do tunelu prowadzącego do szatni. W tym momencie minął trenera, który próbował go zatrzymać. Zawodnik uchylił się i wskazał na niego, wywołując zamieszanie. Niemiec odniósł się do tej sytuacji.

– Lamine ma zaledwie 18 lat i moim zdaniem jest niesamowitym zawodnikiem. Oglądając mecz ponownie, szczególnie widać, jak imponujące są jego występy na boisku. Tak, czasami frustruje się, gdy go zmieniam albo gdy jest kryty przez czterech czy pięciu przeciwników – w takich sytuacjach może próbować strzelić gola i spudłować. Frustruje się, gdy pudłuje, ale to pełen pasji zawodnik i może liczyć na moje wsparcie – mówił Hansi Flick cytowany przez „Mundo Deportivo”.

– Jest na dobrej drodze, a my stwarzamy mu warunki do rozwoju. Nie każdy jego ruch powinien być szeroko nagłaśniany. Rozumiem, że wszyscy uważnie go obserwują. To naprawdę fantastyczny zawodnik, ale nie możemy zapominać, że ma dopiero 18 lat. Powiedziałem mu, że błędy są akceptowalne i że będę go chronił. Będzie jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym, w przyszłości – dodał Niemiec.

25-krotny reprezentant Hiszpanii ma kontrakt ważny z Katalończykami do 2031 roku. Rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na 200 milionów euro.