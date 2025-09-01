Barcelona dopięła swego. Flick skorzysta ze wzmocnienia

Barcelona w końcu będzie mogła skorzystać z letniego nabytku. Roony Bardghji został zarejestrowany i będzie do dyspozycji Hansiego Flicka. Jednak Szwed oficjalnie nie jest zawodnikiem pierwszej drużyny.

Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: Roony Bardghji

Barcelona zarejestrowała trzeci transfer

W letnim okienku Barcelona sprowadziła tylko trzech zawodników. Szeregi Blaugrany zasili Joan Garcia, Marcus Rahsford i Roony Bardghji. Hiszpan i Anglik, mimo pewnych problemów, zostali zarejestrowani w La Liga jeszcze przed oficjalnym startem sezonu i wystąpili w trzech dotychczasowych spotkaniach. Natomiast Szwed musiał czekać na swoją kolej i opuścił starcia z Mallorcą, Levante i Rayo Vallecano.

W końcu także i 19-latek został uprawiony do gry w ekipie mistrzów kraju, co potwierdza Diario Sport. Jednak napastnik nie został zgłoszony jako zawodnik pierwszego zespołu, tylko jako piłkarz rezerw, a więc Barcy Atletic. W ten sposób Duma Katalonii poradziła sobie z trudnościami związanymi z przepisami Financial Fair Play.

Bardghji oficjalnie figuruje jako gracz drugiej drużyny, ale Hansi Flick będzie mógł z korzystać z jego usług właściwie bez przeszkód. Jednak oficjalnie wychowanek FC Kopenhagi ma rozwijać się pod okiem sztabu szkoleniowego Barcy Atletic i – przynajmniej zgodnie z przepisami – nie może występować wyłącznie w pierwszym zespole.