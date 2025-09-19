Barcelona czy Real? Jan Urban zdradził, komu kibicuje

Jan Urban zdradził, komu kibicuje. FC Barcelona czy Real Madryt?
Reprezentacja Polski od lipca ma nowego selekcjonera, który przejął zespół w trakcie eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Misja awansu na mundial została powierzona w ręce Jana Urbana, czyli byłego szkoleniowca Górnika Zabrze. 63-latek prowadził już Biało-Czerwonych w dwóch meczach podczas wrześniowego zgrupowania. Pod jego wodzą niespodziewanie zremisowaliśmy z Holandią (1:1), a także bez problemów pokonaliśmy na Superauto.pl Stadionie Śląskim reprezentację Finlandii (3:1).
Po zgrupowaniu Jan Urban gościł w wielu programach, udzielając długich wywiadów. Ostatnio był gościem znanego podcastu, który prowadzi duet Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski. Po rozmowie selekcjoner reprezentacji Polski wziął udział w krótkiej zabawie, w której wybierał pomiędzy zawodnikami FC Barcelony, a Realu Madryt. Jednocześnie stało się jasne, że jest kibicem Dumy Katalonii.
Jan Urban kibicuje Barcelonie, a Ty?
- FC Barcelonie 57%
- Realowi Madryt 43%
14+ Votes
Urban usłyszał osiem szybkich pytań, które polegały na wyborze siedmiu zawodników oraz trenera. Za każdym razem selekcjoner Biało-Czerwonych wskazał na piłkarza Blaugrany w tym Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Ponadto przy pytaniu o trenerów bez wahania wskazał na Hansiego Flicka.
Szybkie strzały Jana Urbana w podcaście WojewódzkiKędzierski:
- Raphinha vs Vinicius Junior
- Pedri vs Jude Bellingham
- Thibaut Courtois vs Wojciech Szczęsny
- Federico Valverde vs Frenkie De Jong
- Lamine Yamal vs Arda Guler
- Trent Alexander-Arnold czy Jules Kounde
- Kylian Mbappe vs Robert Lewandowski
- Hansi Flick vs Xabi Alonso
– Już wiesz, z jakiego klubu jestem, nie? Wiesz, komu kibicuje – śmiał się Jan Urban.