Barcelona czy Real? Jan Urban zdradził, komu kibicuje

16:36, 19. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  WojewódzkiKędzierski

Jan Urban był ostatnio gościem podcastu WojewódzkiKędzierski. Selekcjoner reprezentacji Polski bez zawahania się wybrał pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt.

Jan Urban
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban zdradził, komu kibicuje. FC Barcelona czy Real Madryt?

Reprezentacja Polski od lipca ma nowego selekcjonera, który przejął zespół w trakcie eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Misja awansu na mundial została powierzona w ręce Jana Urbana, czyli byłego szkoleniowca Górnika Zabrze. 63-latek prowadził już Biało-Czerwonych w dwóch meczach podczas wrześniowego zgrupowania. Pod jego wodzą niespodziewanie zremisowaliśmy z Holandią (1:1), a także bez problemów pokonaliśmy na Superauto.pl Stadionie Śląskim reprezentację Finlandii (3:1).

Po zgrupowaniu Jan Urban gościł w wielu programach, udzielając długich wywiadów. Ostatnio był gościem znanego podcastu, który prowadzi duet Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski. Po rozmowie selekcjoner reprezentacji Polski wziął udział w krótkiej zabawie, w której wybierał pomiędzy zawodnikami FC Barcelony, a Realu Madryt. Jednocześnie stało się jasne, że jest kibicem Dumy Katalonii.

Jan Urban kibicuje Barcelonie, a Ty?

  • FC Barcelonie
  • Realowi Madryt
  • FC Barcelonie 57%
  • Realowi Madryt 43%

14+ Votes

Urban usłyszał osiem szybkich pytań, które polegały na wyborze siedmiu zawodników oraz trenera. Za każdym razem selekcjoner Biało-Czerwonych wskazał na piłkarza Blaugrany w tym Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Ponadto przy pytaniu o trenerów bez wahania wskazał na Hansiego Flicka.

Szybkie strzały Jana Urbana w podcaście WojewódzkiKędzierski:

  • Raphinha vs Vinicius Junior
  • Pedri vs Jude Bellingham
  • Thibaut Courtois vs Wojciech Szczęsny
  • Federico Valverde vs Frenkie De Jong
  • Lamine Yamal vs Arda Guler
  • Trent Alexander-Arnold czy Jules Kounde
  • Kylian Mbappe vs Robert Lewandowski
  • Hansi Flick vs Xabi Alonso

Już wiesz, z jakiego klubu jestem, nie? Wiesz, komu kibicuje – śmiał się Jan Urban.

