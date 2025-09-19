Barcelona czy Real? Jan Urban zdradził, komu kibicuje

Jan Urban był ostatnio gościem podcastu WojewódzkiKędzierski. Selekcjoner reprezentacji Polski bez zawahania się wybrał pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt.

Jan Urban zdradził, komu kibicuje. FC Barcelona czy Real Madryt?

Reprezentacja Polski od lipca ma nowego selekcjonera, który przejął zespół w trakcie eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Misja awansu na mundial została powierzona w ręce Jana Urbana, czyli byłego szkoleniowca Górnika Zabrze. 63-latek prowadził już Biało-Czerwonych w dwóch meczach podczas wrześniowego zgrupowania. Pod jego wodzą niespodziewanie zremisowaliśmy z Holandią (1:1), a także bez problemów pokonaliśmy na Superauto.pl Stadionie Śląskim reprezentację Finlandii (3:1).

Po zgrupowaniu Jan Urban gościł w wielu programach, udzielając długich wywiadów. Ostatnio był gościem znanego podcastu, który prowadzi duet Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski. Po rozmowie selekcjoner reprezentacji Polski wziął udział w krótkiej zabawie, w której wybierał pomiędzy zawodnikami FC Barcelony, a Realu Madryt. Jednocześnie stało się jasne, że jest kibicem Dumy Katalonii.

Jan Urban kibicuje Barcelonie, a Ty? FC Barcelonie

Realowi Madryt FC Barcelonie 57%

Realowi Madryt 43% 14+ Votes

Urban usłyszał osiem szybkich pytań, które polegały na wyborze siedmiu zawodników oraz trenera. Za każdym razem selekcjoner Biało-Czerwonych wskazał na piłkarza Blaugrany w tym Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Ponadto przy pytaniu o trenerów bez wahania wskazał na Hansiego Flicka.

Szybkie strzały Jana Urbana w podcaście WojewódzkiKędzierski:

Raphinha vs Vinicius Junior

Pedri vs Jude Bellingham

Thibaut Courtois vs Wojciech Szczęsny

Federico Valverde vs Frenkie De Jong

Lamine Yamal vs Arda Guler

Trent Alexander-Arnold czy Jules Kounde

Kylian Mbappe vs Robert Lewandowski

Hansi Flick vs Xabi Alonso

– Już wiesz, z jakiego klubu jestem, nie? Wiesz, komu kibicuje – śmiał się Jan Urban.