Barcelona czeka na ich powrót. Flick powiedział to wprost

Barcelona przegrała ligowy mecz z Gironą i straciła fotel lidera. Hansi Flick ma świadomość, że jego zespół gra na słabym poziomie. Wyczekuje powrotu kontuzjowanych.

PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick wspomina o Pedrim i Gavim. Barcelona będzie z nimi mocniejsza

Barcelona kilka dni temu poległa w rywalizacji z Atletico Madryt, które zwyciężyło aż 4-0. Ma jeszcze szanse na awans do finału Pucharu Króla, o ile w rewanżu odrobi tak dużą stratę. W międzyczasie ekipa Hansiego Flicka mogła się zrehabilitować podczas poniedziałkowego meczu z Gironą. Było to istotne z punktu widzenia walki o mistrzostwo Hiszpanii, bowiem Real Madryt przeskoczył ją w ligowej tabeli. Wygrana sprawiłaby, że Blaugrana powróciłaby na fotel lidera.

Do przerwy gole nie padły, a Lamine Yamal żałował zmarnowania rzutu karnego. Po zmianie stron wynik spotkania otworzył Pau Cubarsi, ale kilka minut później Girona wyrównała. W samej końcówce to gospodarze zdobyli gola na wagę trzech punktów, kompletnie załamując Dumę Katalonii. Porażka oznacza, że to Królewscy, przynajmniej tymczasowo, stają się faworytami w starciu o mistrzowski tytuł.

Flick dostrzega, że drużyna gra poniżej odpowiedniego poziomu. Ostatnie dwa mecze były dla niej fatalne. Wierzy natomiast, że jest w stanie mocno się poprawić, a to za sprawą powrotu kontuzjowanych. Wkrótce Barcelona powinna mieć do dyspozycji Pedriego oraz Gaviego.

– Takie wyniki się zdarzają, to nie pokazuje, kim jesteśmy. Wiemy, że możemy grać dużo lepiej. Za tydzień będziemy mieć do dyspozycji więcej zawodników. Będą z nami Pedri i Rashford. Gavi też może zacząć trenować z zespołem. Kiedy wszyscy będą dostępni, możemy grać na zupełnie innym poziomie – zaznaczył szkoleniowiec Blaugrany.