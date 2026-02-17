Barcelona czeka na ich powrót. Flick powiedział to wprost

08:06, 17. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Onda Cero

Barcelona przegrała ligowy mecz z Gironą i straciła fotel lidera. Hansi Flick ma świadomość, że jego zespół gra na słabym poziomie. Wyczekuje powrotu kontuzjowanych.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick wspomina o Pedrim i Gavim. Barcelona będzie z nimi mocniejsza

Barcelona kilka dni temu poległa w rywalizacji z Atletico Madryt, które zwyciężyło aż 4-0. Ma jeszcze szanse na awans do finału Pucharu Króla, o ile w rewanżu odrobi tak dużą stratę. W międzyczasie ekipa Hansiego Flicka mogła się zrehabilitować podczas poniedziałkowego meczu z Gironą. Było to istotne z punktu widzenia walki o mistrzostwo Hiszpanii, bowiem Real Madryt przeskoczył ją w ligowej tabeli. Wygrana sprawiłaby, że Blaugrana powróciłaby na fotel lidera.

Do przerwy gole nie padły, a Lamine Yamal żałował zmarnowania rzutu karnego. Po zmianie stron wynik spotkania otworzył Pau Cubarsi, ale kilka minut później Girona wyrównała. W samej końcówce to gospodarze zdobyli gola na wagę trzech punktów, kompletnie załamując Dumę Katalonii. Porażka oznacza, że to Królewscy, przynajmniej tymczasowo, stają się faworytami w starciu o mistrzowski tytuł.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Flick dostrzega, że drużyna gra poniżej odpowiedniego poziomu. Ostatnie dwa mecze były dla niej fatalne. Wierzy natomiast, że jest w stanie mocno się poprawić, a to za sprawą powrotu kontuzjowanych. Wkrótce Barcelona powinna mieć do dyspozycji Pedriego oraz Gaviego.

– Takie wyniki się zdarzają, to nie pokazuje, kim jesteśmy. Wiemy, że możemy grać dużo lepiej. Za tydzień będziemy mieć do dyspozycji więcej zawodników. Będą z nami Pedri i Rashford. Gavi też może zacząć trenować z zespołem. Kiedy wszyscy będą dostępni, możemy grać na zupełnie innym poziomie – zaznaczył szkoleniowiec Blaugrany.