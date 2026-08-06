Barcelona chce być jak Real Madryt. Laporta skopiuje Pereza

Real Madryt imponuje generowaniem dochodów ze sprzedaży wychowanków. Jak poinformował AS, skopiować ich chce FC Barcelona. Joan Laporta uważa to za absolutny priorytet.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona skopiuje Real Madryt

Real Madryt podczas letniego okna transferowego zarobił prawie 150 milionów euro. Większość przychodów pochodzi z tytułu sprzedaży wychowanków klubu, którzy od dawna przebywali poza drużyną, grając w innych europejskich zespołach. Co ciekawe, kwota, jaka wpłynęła na konto, pokrywa praktycznie 85% dotychczasowych wydatków na nowych zawodników.

Pod wrażeniem działań Florentino Pereza jest Joan Laporta. Prezydent FC Barcelony planuje zmienić filozofię transferową, kopiując odwiecznego rywala. Według dziennika AS w stolicy Katalonii mają traktować ten aspekt w sposób priorytetowy.

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Oznacza to, że od teraz FC Barcelona będzie umieszczała w umowach klauzulę, które w przyszłości przyniosą im dodatkowy dochód. Nowe podejście Katalończyków zostało już wdrożone przy okazji sprzedaży Andresa Cuency do Como. Mistrz Hiszpanii zapewnił sobie procent od kolejnej sprzedaży 19-letniego obrońcy. Podobnie wyglądały warunki rozstania z Ansu Fatim, który odszedł do AS Monaco.

Barcelona jest w trakcie przygotowań do nowego sezonu. Niedawno zakończyli ośmiodniowy obóz w Anglii, podczas którego rozegrali sparing z Birmingham. Hiszpańskie media chwaliły m.in. Wojciecha Szczęsnego za wpływ na młodszych kolegów z drużyny. Rozgrywki ligowe rozpoczną za dwa tygodnie meczem wyjazdowym z Elche.