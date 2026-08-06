Szczęsny podsumowany przez Hiszpanów. Tak widzą Polaka w Barcelonie

07:44, 6. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Mundo Deportivo

Wojciech Szczęsny jest najstarszym piłkarzem FC Barcelony w tym sezonie. Jego rola wykracza daleko poza aspekty sportowe na boisku. Stara się przede wszystkim pomagać młodszym kolegom. Mundo Deportivo oceniło go po zakończonym obozie w Anglii.

Wojciech Szczęsny
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DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny wywiązuje się z roli „starszego brata” w Barcelonie

FC Barcelona zakończyła ośmiodniowe zgrupowanie w Anglii. Przez nieco ponad tydzień mistrz Hiszpanii przygotowywał się do nowego sezonu na obiektach St. George’s Park. Jest no narodowe centrum treningowe reprezentacji Anglii, które posiada czternaście boisk treningowych w tym jedno z repliką płyty stadionu Wembley. W międzyczasie rozegrali jeden sparing z Birmingham.

W meczu z Birmingham wystąpił Wojciech Szczęsny, który rozegrał mniej więcej godzinę. W momencie jego zejścia z boiska był remis (1:1). Finalnie sparing zakończył się wynikiem (2:2), a drużyna z Anglii wygrała dodatkowo zorganizowany konkurs rzutów karnych.

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Hiszpańskie media, a konkretnie Mundo Deportivo postanowiło ocenić zawodników Blaugrany po zakończonym obozie. W kontekście Szczęsnego napisano o wywiązaniu się z roli „wujka” czy starszego brata. Były reprezentant Polski w poprzednich wywiadach otwarcie mówił o tym, że jako najstarszy zawodnik w drużynie, będzie chciał pomagać i służyć doświadczeniem młodszym kolegom.

Wyszedł w podstawowym składzie na mecz w Birmingham i nadal pełnił rolę „wujka” dla swoich kolegów z drużyny. Albo starszego brata. Wychowawcy na obozie. Pewny i solidny – czytamy na łamach Mundo Deportivo.

Gdy rozpocznie się sezon, Szczęsny raczej nie będzie mógł liczyć na regularną grę. Niekwestionowanym numerem jeden w Barcelonie jest Joan Garcia. W przypadku byłego reprezentanta Polski można spodziewać się, że dostanie szanse ewentualnie w Pucharze Króla.

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