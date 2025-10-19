Barcelona bez gwiazdy na Olympiakos. Ma wrócić na El Clasico

16:18, 19. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Cope

Raphinha nie zagra w meczu FC Barcelona - Olympiakos w 3. kolejce Ligi Mistrzów. Jak podaje Helena Condis z serwisu Cope piłkarz wciąż nie jest w pełni zdrowy. Jego celem jest powrót na El Clasico.

FC Barcelona
Independent Photo Agency Na zdjęciu: FC Barcelona

Raphinha nie zagra z Olympiakosem. Możliwy powrót na El Clasico

FC Barcelona, choć dotknięta wieloma kontuzjami, odniosła cenne zwycięstwo w sobotnim starciu z Gironą (2:1). Końcówka spotkania dostarczyła dużych emocji, ponieważ najpierw czerwoną kartkę zobaczył Hansi Flick. Chwilę później gola na wagę zwycięstwa zdobył Ronald Araujo. Wiadomo już, że w El Clasico z Realem Madryt na ławce trenerskiej zabraknie niemieckiego szkoleniowca.

W nadchodzącym hicie La Liga nie wystąpi także Robert Lewandowski. Pod znakiem zapytania stoi również obecność Raphinhi. Brazylijczyk także zmaga się z kontuzją. Jak poinformowała Helene Condis z serwisu Cope skrzydłowy na pewno nie zagra we wtorek w Lidze Mistrzów.

Nieobecność w starciu z Olympiakosem jest po części zamierzona. Raphinha i Barcelona nie chcą ryzykować zbyt wczesnego powrotu na boisko. Zamiarem piłkarza jest wrócić do pełnej formy na niedzielne El Clasico, aby pomóc drużynie pokonać odwiecznego rywala.

Raphinha to jeden z najważniejszych zawodników w Barcelonie. Od momentu, gdy stery w klubie przejął Hansi Flick, reprezentant Brazylii wystąpił w 64 meczach, w których zdobył 37 goli i zanotował 28 asyst. Jego umowa z Dumą Katalonii obowiązuje do czerwca 2028 roku.

W trwających rozgrywkach ze względu na uraz uda rozegrał tylko 7 meczów, strzelając 3 gole i notując 2 asysty.

