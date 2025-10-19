Flick opuści El Clasico! Barcelona zagra z Realem bez niego

Hansi Flick nie będzie obecny na ławce trenerskiej podczas El Clasico. FC Barcelona musi poradzić sobie w starciu z Realem Madryt bez niego. Jest to efekt czerwonej kartki w ostatnim meczu.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick dostał czerwoną kartkę! Zawieszenie obejmuje El Clasico

FC Barcelona w sobotę przerwała serię dwóch porażek z rzędu. Hansi Flick i spółka mimo wielu absencji pokonali Gironę (2:1). Decydującego gola w doliczonym czasie gry zdobył Ronald Araujo. Chwilę wcześniej jeszcze przy wyniku remisowym drugą żółta, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał trener Blaugrany. Okazuje się, że będzie to miało spore konsekwencje w przyszłości.

W przyszły weekend, a dokładnie w niedzielę (26 października) FC Barcelona zagra z Realem Madryt na Santiago Bernabeu. Jak poinformował serwis Cope zawieszony w El Clasico będzie Hansi Flick. Duma Katalonii będzie musiała sobie poradzić bez niego.

Flick miał duże szczęście, ponieważ jego zawieszenie obejmuje tylko i wyłącznie jedno spotkanie. Gdyby otrzymał bezpośrednio czerwoną kartkę, wtedy musiałby pauzować przez większa ilość meczów. Na dodatek niemiecki szkoleniowiec uniknął dodatkowego zawieszenia, ponieważ arbiter meczu z Gironą – Gil Manzano – nie odnotował w raporcie, że 60-latek po wykluczeniu z meczu nie udał się do szatni.

We wtorek Barcelona z Flickiem na ławce zmierzy się z Olympiakosem w 3. kolejce Ligi Mistrzów. Jak dotąd w europejskich pucharach po dwóch meczach mają 3 punkty. Zwycięstwem zakończyli starcie z Newcastle (2:1), zaś przeciwko PSG musieli uznać wyższość rywali (1:2).