Barcelona – Atletico Madryt: znamy oficjalne składy. Wiemy, co z Lewandowskim

Barcelona kontra Atletico Madryt. Hit Ligi Mistrzów na Camp Nou

FC Barcelona podejmie Atletico Madryt na Camp Nou w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Zaledwie cztery dni wcześniej oba zespoły zmierzyły się w rozgrywkach La Ligi. W Madrycie gospodarze objęli prowadzenie, ale zwycięstwo Dumie Katalonii w końcówce meczu zapewnił Robert Lewandowski, który pojawił się na murawie z ławki rezerwowych.

Hansi Flick ogłosił kadrę na mecz z Rojiblancos i wielkim zaskoczeniem było powołanie obrońcy Alvaro Cortesa, który dołącza do młodych zawodników – Xaviego Esparty i Tommy’ego Marquesa. Niemiecki szkoleniowiec nie mógł z kolei skorzystać z kontuzjowanych Frenkiego de Jonga, Raphinhy, Marca Bernala oraz Andreasa Christensena. Z kolei Ronald Araujo, który w weekendowym meczu musiał opuścić boisko z powodu urazu, znalazł się w kadrze.

W drużynie Barcelony kilku zawodników jest na granicy zawieszenia. W lutym piłkarze Diego Simeone rozbili Blaugranę w Pucharze Króla (4:0) i liczną teraz na powtórzenie wyniku, choć Katalończycy z pewnością wyciągnęli wnioski. Pierwszy gwiazdek w spotkaniu zaplanowano na godzinę 21:00.

Składy na mecz Barcelona – Atletico Madryt:

Barcelona: J. Garcia – Cancelo, Cubarsi, Martin, Kounde – E. Garcia, Pedri – Yamal, Olmo, Rashford – Lewandowski

Atletico: Musso – Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Llorente, Koke, Simeone – Griezmann, Alvarez, Lookman