Vinicius Junior w centrum burzy. Alonso jasno do Simeone

Vinicius Junior w trakcie potyczki Realu Madryt z Atletico Madryt wszedł w wymianę zdań z trenerem Diego Simeone. Konkretnie w kierunku Argentyńczyka wypowiedział się Xabi Alonso.

fot. LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso z jasnym apelem do Diego Simeone

Vinicius Junior zaliczył przy okazji derbowego starcia w półfinale turnieju o Superpuchar Hiszpanii przeciwko Atletico Madryt ostrą wymianę zdań z trenerem Los Colchoneros. Argentyńczyk drwił z Brazylijczyka. Tymczasem w obronie zawodnika Realu Madryt stanął szkoleniowiec Los Blancos.

Diego Simeone w trakcie zmiany Viniciusa Juniora powiedział do skrzydłowego Realu: „Słuchaj, słuchaj”, jednocześnie wskazując na buczenie z trybun. Nie jest jednak jasne, czy było to skierowane bezpośrednio do zawodnika, czy też odnosiło się do reakcji kibiców na fakt, że piłkarz został zmieniony.

Brazylijczyk natomiast zaczął domagać się, aby sędzia pokazał Simeone żółtą kartkę. „Kartka… Kartka dla niego, dla niego!” – krzyczał. Ostatecznie obaj zostali ukarani kartkami przez arbitra.

W końcu z interwencją ruszył Xabi Alonso. Trener ekipy z Madrytu stanął w obronie swojego zawodnika i zaczął upominać szkoleniowca rywali za jego zachowanie. Jego słowa zostały zacytowane przez Movistar: „Cholo! Cholo! Dbaj o swoich piłkarzy, do cholery” – miała brzmieć wypowiedź.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę Real Madryt rozegra finałowe spotkanie w turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Los Blancos zmierzą się w nim z FC Barceloną. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:00 czasu polskiego. Oba zespoły zmierzą się ze sobą po raz drugi w tej kampanii. W ostatnim starciu pomiędzy tymi ekipami w La Liga górą był Real, który zwyciężył 2:1.