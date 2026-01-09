Barcelona obserwowała młodego Polaka. Agent zdradził szczegóły

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / alamy Na zdjęciu: Deco

FC Barcelona wykazywała zainteresowanie Oskarem Pietuszewskim

Oskar Pietuszewski rozstał się ostatnio z Jagiellonią Białystok i zdecydował się na transfer do FC Porto. Suma transakcji wyniosła 10 milionów euro. Tymczasem ciekawe informacje przekazał menedżer piłkarza.

– Mamy bezpośredni kontakt do Deco i szefa skautingu. Nie będę ukrywał, że gdzieś na początku października rozmawialiśmy bezpośrednio z Barceloną. Byliśmy w kontakcie, Oskar był też na liście, oglądali go i tak dalej, ale od tego jest jeszcze daleka droga do transferu, bo klubów na takim etapie było mnóstwo – powiedział Mariusz Piekarski w rozmowie z Tomaszem Włodarczykiem na łamach Meczyków.

Wychowanek ekipy z Białegostoku jest obecnie jednym z trzech polskich zawodników w szeregach Smoków. Pietuszewski jednocześnie, wraz z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem, może niebawem decydować o sile FC Porto, które jest zaangażowane w tym sezonie w walkę o mistrzostwo Portugalii.

17-latek w tym sezonie wystąpił jak na razie w 31 spotkaniach. Zdobył w nich trzy bramki i zaliczył także dwie asysty. Ekipa z Estadio do Dragao natomiast już w najbliższą środę zmierzy się w Pucharze Portugalii z Benfiką. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:45. Istnieje cień szansy, że w kadrze meczowej Porto na to starcie znajdzie się młodzieżowy reprezentant Polski.