Atletico negocjuje z Manchesterem United

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Mason Greenwood

Atletico negocjuje transfer Greenwooda

Manchester United w zbliżającym się wielkimi krokami letnim okienku transferowym najprawdopodobniej wystawi na sprzedaż Masona Greenwooda. Media donoszą, że negocjacje w sprawie jego sprzedaży już ruszyły, a chętni, by wykupić Anglika są działacze Atletico.

Media donoszą, że Manchester United wycenia Greenwooda na 60 milionów euro. Tymczasem Atletico chciałoby go pozyskać oferując kwotę o połowę mniejszą – 30 milionów. Nie wiadomo czy strony znajdą porozumienie.

Faktem jest jednak, że to ostatni dzwonek na to, by Anglicy na tym graczu cokolwiek zarobili. Umowa Greenwooda wygasa bowiem już latem 2025 roku. Obecnie 22-latek notuje udane występy na wypożyczeniu w Getafe. Łączono go też z transferem do Barcelony, ale Duma Katalonii nie ma pieniędzy na sprowadzenie go.