Atletico Madryt szykuje rewolucję właścicielską. W grę wchodzą miliardy

Atletico Madryt może niebawem sprzedać część swoich akcji jednemu z amerykańskich funduszy inwestycyjnych. Ciekawe informacje na ten temat przekazał portal Vozpopuli.com.

fot. Paul Marriott / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Atletico Madryt

Wzrośnie wartość Atletico Madryt

Atletico Madryt to obecnie jedna z czołowych ekip La Liga. Tymczasem interesujące wiadomości na temat klubu z Wanda Metropolitano przekazał serwis Vozpopuli.com.

Źródło poinformowało, że jeden z amerykańskich funduszy inwestycyjnych zawarł umowę z firmą inwestycyjną Apollo. Według różnych doniesień koncern ma stać się większościowym akcjonariuszem Atletico od stycznia 2026 roku.

Strony uzgodniły już główne warunki finansowe transakcji, która ma zwiększyć wartość klubu z jednego do ponad dwóch miliardów euro. Formalne sfinalizowanie umowy zależy od zgody pozostałych partnerów, w szczególności Ares Management i Quantum Pacific Group.

Warto podkreślić, że osiągnięte na tym etapie porozumienie zakłada, iż Apollo otrzyma kontrolny pakiet akcji Atletico bez konieczności całkowitego wycofania się pozostałych akcjonariuszy ze swojego kapitału.

Obecnie głównym udziałowcem klubu jest Atletico Holdco. Spółka ta posiada 70,39 procent akcji, z czego 33,96 procent należy do Ares. Z kolei Quantum Pacific, spółka kontrolowana przez Izraelczyka Idana Ofera, posiada 27,81 procent udziałów.

W poniedziałkowy wieczór stołeczna ekipa rozegra swoje spotkanie w ramach 10. kolejki La Liga. Atletico zmierzy się z Realem Betis. Mecz odbędzie się o godzinie 21:00, a rywalizacja toczyć się będzie na Estadio de La Cartuja.

