Arbeloa z jedną niewiadomą. Takim składem ma zagrać Real z Celtą

Real Madryt zagra w piątek (6 marca) na wyjeździe z Celtą Vigo w ramach 27. kolejki La Liga. Alvaro Arbeloa ma jedną niewiadomą dot. zastępstwa za Kyliana Mbappe. Od pierwszej minuty zagra Gonzalo Garcia lub Brahim Diaz.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Przewidywane składy na mecz Celta – Real

Real Madryt po raz pierwszy od 2019 roku przegrał dwa mecze z rzędu w rozgrywkach La Liga. Dodatkowo kadrę pierwszego zespołu nawiedziło kilka urazów. Z powodów zdrowotnych wykluczeni z gry są: Kylian Mbappe, Jude Bellingham czy Eder Militao.

Szczególnie niesprzyjającym faktem jest nieobecność Mbappe. Francuz to najlepszy piłkarz Królewskich, czego dowodzą statystyki napastnika w tym sezonie. Alvaro Arbeloa ma twardy orzech do zgryzienia, kim zastąpić najskuteczniejszego gracza w zespole.

Według dziennika AS pozycja drugiego napastnika obok Viniciusa Juniora to jedyna niewiadoma w składzie Realu Madryt. Od pierwszej minuty zagra Brahim Diaz lub Gonzalo Garcia. W ostatnim meczu ligowym wybór padł na Hiszpana, ale finalnie jego występ był daleki od oczekiwań. Niewykluczone więc, że tym razem trener Los Blancos zdecyduje się na inne rozwiązanie.

Co ciekawe, kolejny występ w wyjściowej jedenastce może zanotować Thiago Pitarch. Podczas meczu z Getafe, gdy schodził z boiska, kibice na stojąco oklaskiwali wychowanka La Fabrica. Młody pomocnik to ulubieniec Arbeloi, który wierzy w jego potencjał.

Przewidywane składy na mecz Celta Vigo – Real Madryt:

Celta: Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso – Mingueza, Moriba, Roman, Carreira – Lopez, Iglesias, Swedberg

Real: Courtois – Trent, Rudiger, Asencio, Mendy – Pitarch, Guler, Tchouameni, Valverde – Vinicius, Brahim/Gonzalo