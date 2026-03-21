Arbeloa rozwiał wątpliwości ws. Mbappe przed derbami Madrytu

18:37, 21. marca 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  Mundo Deportivo

Kylian Mbappe wróci do składu Realu Madryt na derbowe starcie z Atletico Madryt. Trener Alvaro Arbeloa potwierdził to na konferencji prasowej i rozwiał wszelkie wątpliwości.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Kylian Mbappe ma wystąpić w niedzielnym meczu na Santiago Bernabeu. Alvaro Arbeloa jasno wskazał na jego pełną gotowość do gry. – Mówiłem wam, że jeśli wróci, to tylko wtedy, gdy będzie w pełni gotowy. W Manchesterze to udowodnił. Mamy maksymalne zaufanie i radość z powrotu tak decydującego zawodnika – powiedział trener. Na koniec nie pozostawił żadnych znaków zapytania. – Jutro na pewno zagra – powiedział trener Realu.

Powrót Francuza oznacza istotne wzmocnienie przed ważnym spotkaniem. Mbappe jest jednym z kluczowych piłkarzy ofensywy Realu Madryt. Jego obecność zwiększa jakość i zagrożenie pod bramką rywala. Drużyna liczy na jego wpływ w derbowym starciu.

Powołanie do reprezentacji Francji wywołało dyskusję wśród kibiców. Arbeloa zachował jednak spokój i nie widzi problemu. – Uważam to za coś bardzo dobrego. Nie widzę żadnych przeszkód, żeby jechał na kadrę. Jeśli są powoływani, to znaczy, że są bardzo dobrzy – powiedział trener. W jego ocenie to naturalna sytuacja.

Szkoleniowiec odniósł się także do innych reprezentantów w zespole. Podkreślił, że nie zamierza wpływać na decyzje selekcjonerów. – Na rzeczy, na które nie mam wpływu, nie tracę czasu. Nie mogę oczekiwać, że Bellingham czy Mbappe nie będą jeździć na kadrę. Rozumiem selekcjonerów – powiedział trener. W klubie panuje więc jasne stanowisko wobec tej kwestii.

