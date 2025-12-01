Ancelotti stracił przez to pracę w Realu! Alonso robi to samo

Real Madryt zaliczył trzeci remis z rzędu w rozgrywkach La Liga. Tym razem podzielili się punktami z Gironą (1:1). Po meczu Xabi Alonso zebrał dużo krytyki. Wytknięto mu błędy, jakie popełniał Carlo Ancelotti.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso popełnia te same błędy, przez które Ancelotti stracił pracę w Realu

Real Madryt ponownie rozczarował w lidze, remisując po raz trzeci z rzędu. Wcześniej dzielili się punktami z Rayo Vallecano (0:0) i Elche (2:2). Natomiast w niedzielę nie byli w stanie wywieźć trzech punktów z Katalonii, remisując z Gironą (1:1). Jednocześnie roztrwonili do końca przewagę nad FC Barcelonę, tracąc fotel lidera. Po 14. kolejkach zajmują 2. miejsce ze stratą jednego punktu do Blaugrany.

Winą za kiepskie wyniki został obarczony Xabi Alonso. Hiszpański dziennikarz Jorge C. Picon uważa, że nie da się obronić decyzji, jakie podjął trener, począwszy od założeń taktycznych po zmiany. Co więcej, jego zdaniem Real Madryt nie zaliczył progresu. Drużyna wciąż prezentuje się podobnie jak za czasów Carlo Ancelottiego. Zauważył również, że Hiszpan popełnia te same błędy, przez które jego poprzednik stracił pracę. „Nie ma sensu krytykować Ancelottiego za jego ostatni rok i jednocześnie bronić za wszelką cenę Xabiego Alonso po sześciu miesiącach, w których nic się nie zmieniło. Zwłaszcza że powiela wiele z tych grzechów, które nie podobały się u Włocha” – napisał w mediach społecznościowych po meczu.

Ekspert wytknął Alonso, że po sześciu miesiącach pracy w klubie Real Madryt nie ma tożsamości. Ponadto jedna niepodważalna rzecz widoczna w tym sezonie, to fakt, że przekaz 44-latka nie trafia do piłkarzy. Warto wspomnieć, że ostatnio hiszpańskie media pisały o podziale szatni. Część zawodników odwróciła się od szkoleniowca, a jednym z tych zawodników jest m.in. Vinicius Junior.

Alonso prowadził Real w 25 meczach. Jego bilans to 18 zwycięstw, 4 remisy i 3 porażki. Warto zauważyć, że listopad był zupełnie nieudany w wykonaniu Królewskich. Z sześciu spotkań wygrali tylko dwa, trzykrotnie remisując i doznając jednej porażki.