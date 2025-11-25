Alonso podzielił Real! Mbappe i Vinicius po przeciwnych stronach konfliktu

16:33, 25. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Cope

Xabi Alonso nie cieszy się dużą sympatią wśród zawodników. Real Madryt w ostatnim czasie podzielił się na dwie grupy. Cope ujawniło, kto popiera, a kto nie popiera obecnego trenera.

Xabi Alonso
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Rozłam w szatni Realu Madryt. Mbappe popiera Alonso, Vinicius nie

Real Madryt przechodzi przez trudny moment, jeśli chodzi o relacje w drużynie. Ostatnia niespodziewana strata punktów w rywalizacji z Elche (2:2) sprawiła, że w Hiszpanii jest coraz głośniej na temat konfliktu Xabiego Alonso z częścią zawodników. Pojawiły się nawet plotki, że posada szkoleniowca wisi na włosku. Natomiast zarząd Los Blancos w pełni popiera trenera i nie planuje żadnych zmian.

Mimo to szatnia Realu jest podzielona na dwie grupy. Część zespołu w pełni ufa i popiera wszystkie decyzje nowego trenera. Natomiast jest również druga grupa, która nie jest zadowolona z rządów Hiszpana. Na jej czele jak można się domyślać stoi Vinicius Junior. Konkretne nazwiska, jaki piłkarz jest w danej grupie przekazał serwis Cope. Okazuje się, że Brazylijczyk i Kylian Mbappe są po przeciwnych stronach konfliktu. Wśród niezadowolonych graczy znalazł się ku dużemu zaskoczeniu Federico Valverde.

Piłkarze, którzy są po stronie Xabiego Alonso:

  • Kylian Mbappe
  • Arda Guler
  • Thibaut Courtois
  • Dean Huijsen
  • Alvaro Carreras

Piłkarze, którzy nie są zadowoleni z pracy Xabiego Alonso:

  • Vinicius Junior
  • Rodrygo
  • Federico Valverde
  • Ferland Mendy
  • Brahim Diaz
  • Endrick

Królewscy na ten moment zajmują 1. miejsce w tabeli z przewagą jednego punktu nad Barceloną. Real pod wodzą Alonso rozegrał jak na razie 23 spotkania. Bilans hiszpańskiego trenera to 17 zwycięstw, 3 remisy i 3 porażki. Kontrakt z klubem ma ważny do połowy 2028 roku.

