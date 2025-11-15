Jan Urban ma za sobą pięć spotkań w roli selekcjonera reprezentacji Polski i ani jednej porażki. Dzięki remisowi w meczu z Holandią 63-latek dołączył do elitarnego grona.

Piotr Matusewicz/ PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban (Polska - Holandia)

Urban w elicie

Polska podzieliła się puntami z Holandią w piątkowym meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2025. Pojedynek na PGE Narodowym był już piątym pojedynkiem, w którym Jan Urban poprowadził kadrę narodową. Do tej pory 63-latek nie zaznał smaku porażki.

Remis z Oranje pozwolił byłemu trenerowi Górnika Zabrze dołączyć do grona szkoleniowców, którzy w swoich pierwszych pięciu spotkaniach nie zanotowali ani jednej przegranej. Obecnie ta grupa liczy czterech selekcjonerów i każdy z nich może pochwalić się bilansem 3-2-0, co zauważył Cezary Kawecki.

Lista selekcjonerów reprezentacji Polski bez ani jednej porażki w pierwszych pięciu meczach:

Tadeusz Foryś (3. kadencja, 1963-1964): 3-2-0

Wojciech Łazarek (1986-1989): 3-2-0

Michał Probierz (2023-2025): 3-2-0

Jan Urban (2025-): 3-2-0

W poniedziałek Urban będzie mógł przedłużyć passę do sześciu spotkań. Polska w ostatnim starciu eliminacji do MŚ 2026 zmierzy się z Maltą i jest zdecydowanym faworytem tej potyczki.