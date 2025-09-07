Zieliński wytłumaczył cieszynkę. Cash i Zalewski zamieszani

23:41, 7. września 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl. TVP Sport

Piotr Zieliński był jednym z bohaterów meczu Polska - Finlandia. Co po ostatnim gwizdku powiedział doświadczony pomocnik? W rozmowie z TVP Sport odniósł się do cieszynki po pierwszym golu.

Piotr Zieliński, Matty Cash, Nicola Zalewski
Mikołaj Barbanell/ Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński, Matty Cash, Nicola Zalewski

Zieliński wywołał Casha i Zalewskiego

– Bardzo dobrze czułem się fizycznie, technicznie i mentalnie. Czułem się dobrze przygotowany do tego spotkania pod każdym aspektem. Moi koledzy także. To był fajny mecz. To bardzo ważne zwycięstwo dla nas, dla naszych kibiców i naszej klasyfikacji. Wszystko, co sobie założyliśmy, to pokazaliśmy na boisku – w takim sposób w rozmowie z TVP Sport Piotr Zieliński podsumował spotkanie PolskaFinlandia.

Co zadecydowało o zwycięstwie? – Dobre poruszanie się miedzy strefami, dobra komunikacja, kontrataki na bardzo wysokim poziomie, kończone strzałami lub bramkami. Mamy bardzo dużo jakości w ofensywie, i defensywie. Dlatego zawsze byłem spokojny o tę drużynę – dodał zawodnik Interu.

– Pierwsze przyjęcie do przodu, podniosłem głowę i zobaczyłem „Lewego”, że jest między obrońcami. Przerzuciłem piłkę, on od razu przeczytał, że dostanie podanie i ładnie wykończył – tak Zieliński skomentował efektowną asystę przy trafieniu Roberta Lewandowskiego.

31-latek został także zapytany o specyficzną radość po pierwszej bramce. – Wczoraj Nicola z Mattym mnie złapali i powiedzieli, że potrzebują trzeciego do cieszynki. Oczywiście nie było wiadomo, kto strzeli gola. Ale fajnie, że to trafiło na Matty’ego. Najpierw zrobił swoją „klasyczną” cieszynkę, a później ja z Nicolą przypomnieliśmy mu, że mieliśmy wykonać tę wspólną – przyznał Zieliński.

