Urban faworytem do zastąpienia Michała Probierza

Michał Probierz po burzliwym okresie podał się do dymisji. Cezary Kulesza musi teraz wybrać nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Wśród kandydatów jest Jan Urban. Były trener Górnika Zabrze przez wielu ekspertów, kibiców i dziennikarzy był często wymieniany jako faworyt do objęcia schedy po Probierzu. – Rozpoczynamy poszukiwania nowego selekcjonera. Polak? Nie przesądzam, ale bardzo możliwe. To musi być ktoś, kto zna tę reprezentację – przyznał prezes PZPN w serwisie „Meczyki.pl”.

– Zastanawiam się, czy ten pakiet selekcjonerstwa wyczerpuje to, że to ma być po prostu fajny gość, który potrafi rozluźnić atmosferę. Pamiętam wejście Jana Urbana do Lecha Poznań. W 2015 roku po mistrzostwie zaczęły się problemy. Zwolniony został Skorża. Wiem, że wniesienie luzu do szatni piłkarskiej wydaje się łatwe, ale sposób, w jaki Urban potrafił rozluźnić piłkarzy było wtedy imponujące. To na pewno nie jest coś, co jest wadą – stwierdził Damian Smyk.

– Jednak cały czas zastanawiam się, czy warsztatowo to jest najlepszy kandydat. Ale im dłużej myślę, czy z polskich kontrkandydatów ma ktokolwiek szansę, tym bardziej dochodzę do wniosku, że na rynku nie ma nikogo poza Urbanem, kim można obsadzić to stanowisko – dodał dziennikarz Goal.pl

Cezary Kulesza w rozmowie z Radiem Zet zdradził natomiast, że głównymi kandydatami do zastąpienia Probierza są Jan Urban, Adam Nawałka, Jacek Magiera i Jerzy Brzęczek.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia całego programu Goal.pl poświęconemu dymisji Michała Probierza i wyborze nowego selekcjonera