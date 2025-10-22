Urban oglądał mecz Ligi Mistrzów. Argentyńczyk zagra w reprezentacji Polski?

Jan Urban był obecny na trybunach podczas meczu FC Barcelona - Olympiakos. Według serwisu WP SportoweFakty istnieje duża szansa, że selekcjoner chciał na żywo zobaczyć grę Santiago Hezze.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Santiago Hezze w reprezentacji Polski?! Jan Urban oglądał go w akcji

Reprezentacja Polski podczas październikowego zgrupowania zrobiła duży krok w stronę gry w barażach o awans na Mistrzostwa Świata 2026. W listopadzie Biało-Czerwoni zagrają ostatnie dwa mecze w eliminacjach, a ich rywalami będzie Holandia i Malta. Korzystając z chwili wolnego, Jan Urban wybrał się na mecz Ligi Mistrzów pomiędzy FC Barceloną a Olympiakosem Pireus.

O obecności selekcjonera reprezentacji na trybunach stadionu w Barcelonie poinformował Tomasz Lipiński, czyli komentator Canal+ Sport. Od razu rozpoczęły się dywagację, czy Urban wybrał się na mecz prywatnie, czy jednak obserwuje na żywo potencjalnego kadrowicza. Wcale nie chodzi o Wojciecha Szczęsnego, który zakończył karierę w drużynie narodowej. Celem mógł być Santiago Hezze.

Dariusz Tuzimek z WP SportoweFakty przypomina, że Hezze w przeszłości był łączony z grą w reprezentacji Polski. Miało to miejsce za kadencji Michała Probierza bezpośrednio przed Mistrzostwami Europy 2024. Ówczesny selekcjoner widział Argentyńczyka w kadrze, ale nie na wielki turniej, a dopiero na eliminację do mundialu. W międzyczasie 24-latek zagrał dla Albicelestes na Igrzyskach Olimpijskich.

Czy chciałbyś/chciałabyś zobaczyć Santiago Hezze w reprezentacji Polski? TAK

NIE TAK

NIE 0 Votes

Czy istnieje szansa, że Hezze zagra z orzełkiem na piersi? Dziennikarz uważa, że nie można wykluczyć takiego rozwiązania. Choć zaznacza, że nie wiadomo, czy Jan Urban rozmawiał z piłkarzem, to jego zdaniem obecny selekcjoner ma lepsze karty niż jego poprzednik.

Hezze posiada polski paszport, więc z ewentualnym powołaniem nie będzie trzeba czekać. Od sierpnia 2023 roku regularnie gra na europejskich boiskach po przeprowadzce z Huracan do Olympiakosu Pireus. Łącznie w greckim klubie zagrał 106 meczów.