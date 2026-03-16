Urban nie ma wyjścia, musi go powołać. TOP 5 Polaków tygodnia za granicą

Oskar Pietuszewski znów trafił do siatki dla FC Porto, Krzysztof Piątek popisał się dubletem w Katarze, a Kamil Grabara zebrał świetne oceny w Bundeslidze. Oto pięciu Polaków, którzy wyróżnili się w ostatnich dniach w zagranicznych klubach.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Polacy błyszczą w Europie. TOP 5 tygodnia

Ostatnie dni były udane dla kilku polskich piłkarzy grających w zagranicznych klubach. Niektórzy strzelali gole, inni błyszczeli w defensywie lub też zbierali bardzo dobre oceny od krajowych dziennikarzy za swoje występy.

Wyróżnił się między innymi Oskar Pietuszewski w FC Porto, który znów wpisał się na listę strzelców. Na uwagę zasłużyli również Kamil Grabara, Jakub Moder, Krzysztof Piątek oraz Jan Bednarek.

Oskar Pietuszewski (FC Porto)

Młody skrzydłowy znów potwierdził, że jest jednym z najciekawszych odkryć sezonu w lidze portugalskiej. Pietuszewski po raz kolejny pojawił się w wyjściowym składzie FC Porto i ponownie wpisał się na listę strzelców. Tym razem trafił w meczu z Moreirense, a jego zespół wygrał pewnie 3:0. To już kolejny sygnał, że Polak coraz mocniej zaznacza swoją obecność w drużynie „Smoków” i wygląda na to, że Jan Urban po prostu musi go powołać do kadry.

Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)

Bramkarz Wolfsburga zebrał bardzo dobre recenzje po meczu z Hoffenheim zakończonym remisem 1:1. Grabara był jednym z najlepszych zawodników na boisku i według niemieckiego magazynu „Kicker” otrzymał notę 2, która oznacza świetny występ. To ważna informacja także w kontekście reprezentacji Polski, zwłaszcza po doniesieniach o problemach zdrowotnych Łukasza Skorupskiego.

Jakub Moder (Feyenoord)

Moder ponownie zagrał w pierwszym składzie Feyenoordu, choć tym razem na nietypowej dla siebie pozycji środkowego obrońcy. Polak zaliczył solidny występ i coraz częściej pojawia się w wyjściowej jedenastce swojego zespołu. Regularna gra po długich problemach zdrowotnych to dobra wiadomość także dla selekcjonera Jana Urbana przed nadchodzącymi barażami.

Krzysztof Piątek (Al Duhail)

Napastnik Al Duhail przypomniał o swoim największym atucie, czyli skuteczności. Piątek zdobył dwie bramki w meczu ligi katarskiej i dorzucił do tego asystę. Dla 29-latka to ważny sygnał, że znów łapie strzelecki rytm. Choć poziom rozgrywek w Katarze jest często dyskutowany, instynkt snajpera może okazać się przydatny w reprezentacji.

Jan Bednarek (FC Porto)

Obrońca reprezentacji Polski od momentu transferu do FC Porto prezentuje bardzo równą formę. Bednarek ponownie pomógł drużynie zachować czyste konto i był jednym z liderów defensywy w kolejnym ligowym meczu. W Portugalii regularnie zbiera dobre oceny, a seria nagród dla najlepszego obrońcy miesiąca pokazuje, jak ważną rolę odgrywa w zespole.