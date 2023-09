Szczęsny emocjonalnie reaguje na decyzję Krychowiaka. Tak go pożegnał

We wtorek Grzegorz Krychowiak ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Po rozegraniu 100 spotkań w kadrze pomocnik postanowił zamknąć ten rozdział. Decyzję 33-latka na Instagramie skomentował Wojciech Szczęsny.

IMAGO/ ŁUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak zdecydował się zakończyć karierę w reprezentacji Polski

Defensywny pomocnik zaliczył 100 meczów w narodowej kadrze

Wojciech Szczęsny postanowił pożegnać go wpisem na Instagramie

Krychowiak żegnany przez Szczęsnego. “Zawsze dawał z siebie 100%”

Grzegorz Krychowiak zapisał na swoim koncie 100 spotkań w reprezentacji Polski. Przed październikowym zgrupowaniem kadry defensywny pomocnik postanowił, że mecz z Albanią będzie jego ostatnim w biało-czerwonych barwach, oczywiście oprócz planowanego pożegnania.

Jednym z najbliższych przyjaciół byłego zawodnika Sevilli i PSG jest Wojciech Szczęsny, który na swoim koncie na portalu Instagram postanowił opublikować wspólne zdjęcie z Krychowiakiem, jeszcze za czasów reprezentacji młodzieżowych. Tę fotografię bramkarz Juventusu opatrzył emocjonalnym podpisem:

– 19 lat miałem zaszczyt wspólnej gry z orzełkiem na piersi ze swoim przyjacielem! Razem cieszyliśmy się z pięknych chwil i razem przeżywaliśmy nasze najgorsze porażki. Zaczynaliśmy w 2004 roku w Ciechanowie, potem autokarem jeździliśmy po całej Europie wspólnie marząc by kiedyś zagrać w pierwszej reprezentacji. Grzesiu to marzenie spełnił 100 razy. Za każdym razem dając z siebie 100%. I za to należy mu się ogromny szacunek! Krycha, Ty wiesz, że jak żyje nie powiem o Tobie miłego słowa, bo taka jest już natura naszej przyjaźni, ale za tą piękna, wspólną podróż DZIĘKUJE! ❤️