Rodado otrzyma telefon od Urbana?! Ujawnił swoją reakcję

09:58, 2. listopada 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  TVP Sport

Angel Rodado ma w Polsce mnóstwo kibiców, a wielu z nich widziałoby go w reprezentacji Polski. Gwiazdor Wisły Kraków zdradził dla TVP Sport, jak zareagowałby na taką propozycję.

Angel Rodado
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado w reprezentacji Polski? Gwiazdor nie wyklucza

Angel Rodado to najlepszy napastnik w pierwszej lidze, a dla wielu również jeden z czołowych w całym kraju. Potwierdzał swoją ogromną klasę nie tylko na zapleczu Ekstraklasy, ale również w Pucharze Polski czy eliminacjach do europejskich pucharów. Hiszpan to oczywiście największa gwiazda w ekipie Wisły Kraków, a w każdym z ostatnich trzech sezonów strzelał jak na zawołanie.

Latem był łączony z hitowym transferem do Ekstraklasy, ale się na to nie zdecydował. Podpisał nową umowę z Wisłą Kraków i ma ambitny plan, aby po upragnionym awansie do elity walczyć o najwyższe cele.

Rodado ma już na koncie 81 bramek i jest jednym z najlepszych strzelców Wisły w całej historii. Nie brakuje głosów, że powinna zgłosić się po niego reprezentacja Polski, która ma ostatnio problemy z napastnikami. Hiszpan zdradził, jak zareagowałby na telefon od Jana Urbana.

POLECAMY TAKŻE

Robin van Persie
Moder znów kontuzjowany! Robin van Persie ujawnił, ile będzie pauzował
Angel Rodado
Wisła Kraków zawdzięcza mu transfer Rodado. Bez niego by się nie udało
Jakub Krzyżanowski
Piłkarz Wisły na celowniku tego klubu. Biała Gwiazda nie odpuści

Czasem koledzy z drużyny pytają mnie, czy gdyby pojawiła się jakakolwiek szansa na powołanie do reprezentacji Polski, to bym się zdecydował. W takiej sytuacji chyba musiałbym zrezygnować z hiszpańskiego obywatelstwa, a to skomplikowana sprawa.

Jeśli chodzi o mój polski paszport, to gdybym dostał kiedyś telefon od selekcjonera i rzeczywiście pojawiła się możliwość powołania, to z pewnością przemyślałbym to. Nie jestem pewien, ale podobno jako Hiszpan nie mógłbym mieć dwóch europejskich obywatelstw. Natomiast Polacy są dla mnie jak rodzina. Wszyscy traktują nas świetnie i czujemy się tu jak w domu – przekazał Rodado dla TVP Sport.