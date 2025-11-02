Rodado otrzyma telefon od Urbana?! Ujawnił swoją reakcję

Angel Rodado ma w Polsce mnóstwo kibiców, a wielu z nich widziałoby go w reprezentacji Polski. Gwiazdor Wisły Kraków zdradził dla TVP Sport, jak zareagowałby na taką propozycję.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado w reprezentacji Polski? Gwiazdor nie wyklucza

Angel Rodado to najlepszy napastnik w pierwszej lidze, a dla wielu również jeden z czołowych w całym kraju. Potwierdzał swoją ogromną klasę nie tylko na zapleczu Ekstraklasy, ale również w Pucharze Polski czy eliminacjach do europejskich pucharów. Hiszpan to oczywiście największa gwiazda w ekipie Wisły Kraków, a w każdym z ostatnich trzech sezonów strzelał jak na zawołanie.

Latem był łączony z hitowym transferem do Ekstraklasy, ale się na to nie zdecydował. Podpisał nową umowę z Wisłą Kraków i ma ambitny plan, aby po upragnionym awansie do elity walczyć o najwyższe cele.

Rodado ma już na koncie 81 bramek i jest jednym z najlepszych strzelców Wisły w całej historii. Nie brakuje głosów, że powinna zgłosić się po niego reprezentacja Polski, która ma ostatnio problemy z napastnikami. Hiszpan zdradził, jak zareagowałby na telefon od Jana Urbana.

– Czasem koledzy z drużyny pytają mnie, czy gdyby pojawiła się jakakolwiek szansa na powołanie do reprezentacji Polski, to bym się zdecydował. W takiej sytuacji chyba musiałbym zrezygnować z hiszpańskiego obywatelstwa, a to skomplikowana sprawa.

– Jeśli chodzi o mój polski paszport, to gdybym dostał kiedyś telefon od selekcjonera i rzeczywiście pojawiła się możliwość powołania, to z pewnością przemyślałbym to. Nie jestem pewien, ale podobno jako Hiszpan nie mógłbym mieć dwóch europejskich obywatelstw. Natomiast Polacy są dla mnie jak rodzina. Wszyscy traktują nas świetnie i czujemy się tu jak w domu – przekazał Rodado dla TVP Sport.