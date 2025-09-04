Zieliński szybko stracił opaskę kapitana. Tak zareagował

Robert Lewandowski znów jest kapitanem reprezentacji Polski. Jan Urban zdecydował, że Piotr Zieliński będzie jego zastępcą. Ojciec pomocnika Interu w rozmowie dla "WP Sportowe Fakty" zdradził jego reakcję.

fot. Independent Photo Agency Srl Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Zieliński nie żywi urazy. Tak zareagował na decyzję Urbana

Reprezentacja Polski podczas wrześniowego zgrupowania rozegra dwa kluczowe mecze w kontekście walki o awans na mistrzostwa świata – z Holandią oraz Finlandią. Kadra ma za sobą trudne chwile, bowiem poprzednie zgrupowanie zakończyło się dramatycznie. Michał Probierz zdecydował o zmianie kapitana i odebraniu opaski Robertowi Lewandowskiemu, a ten zakomunikował tymczasową rezygnację z gry dla Biało-Czerwonych. Później Probierz podał się do dymisji.

Jan Urban musiał zażegnać konflikt przed meczem z Holandią. Lewandowski wrócił do reprezentacji Polski i ponownie otrzymał kapitańską opaskę. Piotr Zieliński pełnił więc tę rolę tylko chwilowo, a na dodatek nie wystąpił w ani jednym spotkaniu.

Lewandowski znów jest pierwszym kapitanem, a Zieliński jego zastępcą. Urban do roli trzeciego kapitana powołał za to Jana Bednarka. Jak Zieliński zareagował na decyzję selekcjonera? Jego ojciec ujawnił, że nie ma z tym żadnego problemu.

– Piotrek znalazł się w trochę niezręcznej sytuacji, nie ze swojej winy. Oczywiste było, że nie będzie się stawiał. Syn rozmawiał z trenerem i szybko się porozumieli. (…) Nie robił żadnego problemu. Nie rozpłakał się. Piotrek podszedł do sprawy na spokojnie. Jest wicekapitanem, to również duża rzecz – wyjaśnił ojciec piłkarza Interu Mediolan w rozmowie dla „WP Sportowe Fakty”.