Barcelona może zagrać ligowy mecz w USA. Decyzja już wkrótce

FC Barcelona niewykluczone, że w tym sezonie zagra jeden z meczów La Liga w Miami. Decyzję w tej sprawie ma podjąć UEFA – poinformowało internetowe wydanie dziennika "AS".

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Spotkanie z udziałem FC Barcelony i Villarreal może odbyć się w Stanach Zjednoczonych

FC Barcelona może pod koniec roku rozegrać za oceanem jedno z ligowych spotkań. Już wcześniej pojawiły się informacje, że Królewska Hiszpańska Federacja Piłkarska zwróciła się do UEFA z prośbą o rozegranie meczu pomiędzy Blaugraną a Villarreal w Miami. Starcie zaplanowane jest na 20 grudnia.

Tymczasem dziennik „AS” przekazał, że decyzję w tej sprawie UEFA podejmie 11 września. Tego dnia w Tiranie odbędzie się posiedzenie Komitetu Wykonawczego, a następnie informacja zostanie przekazana do FIFA. Wiadomo również, że obecnie Unia Europejskich Związków Piłkarskich pracuje nad stworzeniem podstaw prawnych dotyczących rozgrywania ligowych spotkań za granicą. Omawiane są m.in. dopuszczalna liczba takich meczów, ich terminy, odległość oraz wpływ na przebieg rozgrywek.

UEFA zdaje sobie jednocześnie sprawę, że organizowanie spotkań z krajowej ligi poza granicami kraju może podważać ducha rywalizacji w mistrzostwach. Zdecydowanym przeciwnikiem takiego rozwiązania jest między innymi Stowarzyszenie Kibiców Piłkarskich Europy (Association of Football Supporters of Europe).

Europejska federacja otrzymała również stanowiska kilku klubów La Liga, które sprzeciwiają się pomysłowi rozegrania meczu ligowego w Stanach Zjednoczonych. Te wszystkie czynniki będą musiały być zatem brane pod uwagę przy finalnym podjęciu decyzji.

