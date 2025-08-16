Piątek oddalił się od kadry? Urban nie ma przekonania

Krzysztof Piątek tego lata wyjechał do Kataru, dołączając do tamtejszego Al-Duhail. Jan Urban w wywiadzie dla portalu Interia.pl opowiedział o jego sytuacji w reprezentacji Polski.

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Piątek bez powołania? Ten transfer utrudni mu grę

Reprezentacja Polski szykuje się do wrześniowego zgrupowania, podczas którego rozegra kluczowe mecze z Holandią oraz Finlandią. Dla Jana Urbana będzie to oficjalny debiut w roli selekcjonera. Na tym stanowisku zastąpił Michała Probierz, który zrezygnował po czerwcowej porażce właśnie z Finami. W ostatnich miesiącach wokół polskiej kadry nawarstwiło się mnóstwo negatywnych emocji, więc przed Urbanem trudne zadanie, aby zjednoczyć szatnię i wrócić do wygrywania spotkań.

Niebawem selekcjoner ogłosi powołania na najbliższe zgrupowanie. Czy na liście znajdą się sensacyjne nazwiska? Urban sugeruje, że na transferze do Kataru może stracić Krzysztof Piątek, który dotąd był powoływany regularnie.

Tego lata napastnik przeniósł się do katarskiego Al-Duhail. Choć w debiucie trafił do siatki, Urban nie ma przekonania, czy taki ruch wpłynie korzystnie na jego dyspozycję i gotowość do gry na najwyższym poziomie. Zasugerował też, że Piątek może ucierpieć w hierarchii napastników.

– Nie wiem, czy tamta liga zagwarantuje utrzymanie formy. Tak samo granie na innym kontynencie. W Meksyku jest Bogusz, który na zgrupowanie docierał po zmianie czasu, a mówimy o krótkim zgrupowaniu. Na jednego ma to mniejszy wpływ, na innego większy – stwierdził selekcjoner Biało-Czerwonych w wywiadzie dla portalu Interia.pl.