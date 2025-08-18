Reprezentacja Polski we wrześniu będzie kontynuować walkę o awans na mundial. Jan Urban szykuje debiutanckie powołania. W programie na kanale Meczyki.pl wypowiedział się o możliwym powrocie Kamila Grosickiego.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Urban nie wyklucza powrotu Grosickiego

Reprezentacja Polski we wrześniu będzie kontynuować walkę o awans na mistrzostwa świata. Po ostatniej porażce z Finlandią jej sytuacja w tabeli mocno się skomplikowała. Jan Urban szykuje swoje debiutanckie zgrupowania – nie wyklucza, że do drużyny narodowej wróci Kamil Grosicki, który przecież w czerwcu tego roku oficjalnie się z nią pożegnał w meczu z Mołdawią.

Skrzydłowy Pogoni Szczecin utrzymuje wysoką dyspozycję w Ekstraklasie, a reprezentacja Polski ma problemy kadrowe właśnie na bokach pomocy. Czy Grosicki byłby jeszcze wartościowym zawodnikiem dla Biało-Czerwonych? Sam zapewnia, że w przypadku decyzji o powołaniu, z wielką chęcią pojawi się na zgrupowaniu. Urban mówi z kolei nie tylko o jego umiejętnościach piłkarskich, ale także charakterze, którego w polskiej szatni może obecnie nieco brakować.

– Powiedziałem „Grosikowi”, że będę go obserwował tak jak innych zawodników. Jeśli będzie w naprawdę dobrej dyspozycji piłkarskiej, to nie mam żadnego problemu go powołać. Być może jest ktoś, kto powinien być przed nim, ale nie gra od dłuższego czasu. To też zmienia sytuację. (…) Rozmawiałem z zawodnikami i ludźmi z otoczenia reprezentacji i Grosik jest bardzo dobrze odbierany. A w tej reprezentacji, wydaje się, brakuje nieco charakteru – tłumaczy Urban w programie na kanale Meczyki.pl.