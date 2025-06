SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michal Probierz

Świerczewski stanął w obronie Michała Probeirza

Michał Probierz nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski. Szkoleniowiec w czwartek podał się do dymisji. – Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera – przekazał w oficjalnym oświadczeniu. Wpływ na to z pewnością miał konflikt z Robertem Lewandowskim, który tymczasowo zrezygnował z gry w kadrze, a także fatalne wyniki.

Probierz był w ostatnich dniach na świeczniku. Wielu ekspertów, dziennikarzy i przede wszystkim kibiców domagało się jego odejścia. Jednak w obronie trenera postanowił stanąć Piotr Świerczewski. Były kadrowicz uderzył w naszych reprezentantów. – Czy na ławce trenerskiej zasiądzie Michał Probierz czy Pep Guardiola, to nie będzie miało to żadnego znaczenia. Nie ma też żadnego znaczenia zmiana kapitana reprezentacji, bo problem leży w umiejętnościach piłkarskich – stwierdził w rozmowie z „TVP Sport”.

Jego zdaniem zamieszanie wokół zmiany kapitana polskiej kadry zostało sztucznie rozdmuchane przez media. – Dla mnie po prostu żadnej afery nie ma. Sprawa opaski? Nie ma jej Lewandowski, Zieliński też jej wczoraj nie miał, a kapitanem był Bednarek. Afera? To są jakieś głupoty. Aferę wymyślili dziennikarze. Tu należy skupić się na czymś innym – stwierdził Świerczewski.

Obecnie jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Michała Probierza jest Jan Urban. Z pewnością nie będzie to jedyny szkoleniowiec rozważany przez Cezarego Kuleszę, a decyzję poznamy w najbliższym czasie. Reprezentacja Polski kolejny mecz w eliminacjach do Mundialu 2026 rozegra 4 września przeciwko Holandii.