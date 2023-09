IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak podziękował za występy w koszulce z orzełkiem na piersi

Weteran reprezentacji Polski rozmawiał o tej sprawie z Michałem Probierzem

Selekcjoner naszej kadry odniósł się do decyzji pomocnika

Krychowiak skończył z grą w kadrze. Probierz zabrał głos

Reprezentacja Polski ma nowego selekcjonera, którym został Michał Probierz. Rozesłał on już wstępną listę powołań na październikowe zgrupowanie. Kadrze nie pomoże już Grzegorz Krychowiak, który zakończył reprezentacyjną karierę.

Doświadczony pomocnik zbierał sporo krytycznych uwag za swoje ostatnie występy w koszulce z orzełkiem na piersi. Możliwe, że to wpłynęło na jego rezygnację z gry w kadrze. Sprawę w rozmowie z Bożydarem Iwanowem skomentował Michał Probierz.

– Kilka dni temu rozmawialiśmy z Grzegorzem, to była prywatna rozmowa i zostanie między nami. Decyzja, którą podjął Grzesiek, to jest jego suwerenna decyzja. Na pewno miał jakieś powody, ale to trzeba rozmawiać z Grzegorzem – rzekł selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie dla Polsatu Sport.

Czytaj także: Koniec epoki w kadrze. “Przyszedł czas, żeby powiedzieć dziękuję”