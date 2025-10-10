Polska zagra na Igrzyskach?! Kulesza mówi o idealnym scenariuszu

Reprezentacja polski do lat 21 walczy nie tylko o awans na Mistrzostwa Europy. W grze jest także potencjalny występ na Igrzyskach Olimpijskich. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet o idealnym scenariuszu mówił prezes PZPN - Cezary Kulesza.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Dla Jurka Brzęczka byłaby to fantastyczna historia – mówi Kulesza

Jerzy Brzęczek na początku sierpnia bieżącego roku został mianowany nowym selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21. Jego misją jest awans na młodzieżowe Mistrzostwa Europy w 2027 roku. Warto jednak pamiętać, że gra nie toczy się tylko o sam awans na EURO. Najlepsze drużyny na Starym Kontynencie wywalczą również przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.

Biorąc pod uwagę fakt, że w przeszłości Jerzy Brzęczek jako kapitan reprezentacji Polski poprowadził kadrę do srebrnego medalu, potencjalny wyjazd na najbliższe Igrzyska obudził kolejne marzenia związane z medalem najwyższej rangi. O potencjalnym udziale w Igrzyskach mówił Cezary Kulesza w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet. Prezes PZPN zaznaczył, że droga na turniej jest trudna, ale dla obecnego selekcjonera byłaby to fantastyczna historia i piękny scenariusz.

Czy wierzysz w awans reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie? TAK

NIE TAK

NIE 0 Votes

– Droga na igrzyska jest tak długa i trudna, że w tej chwili wolę nawet nie mówić o takim celu. Na razie cieszmy się, że eliminacje rozpoczęliśmy od dwóch wyraźnych zwycięstw i trzymajmy kciuki za kolejne wygrane, począwszy od piątkowego meczu w Katowicach z Czarnogórą – powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

– Zgadzam się jednak, że byłaby to dla Jurka fantastyczna historia – on, który kiedyś był kapitanem drużyny zdobywającej srebrny medal olimpijski, teraz miałby się zakwalifikować z Polską na igrzyska w roli selekcjonera. Ależ to byłby piękny scenariusz! Niech nas motywuje do pracy – dodał prezes PZPN.

Na ten moment nasza młodzieżówka po 2. kolejkach zajmuje 1. miejsce w grupie E z identycznym dorobkiem punktowym co Włochy. W październiku „Biało-Czerwoni” zmierzą się z Czarnogórą i Szwecją. Z kolei z włoską kadrą zagramy w listopadzie.