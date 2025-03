Polska poznała najtrudniejszego rywala. Z kim zagra w eliminacjach?

Reprezentacja Polski poznała ostatniego rywala w eliminacjach do mistrzostw świata. Będzie nim Holandia, która przegrała z Hiszpanią w Lidze Narodów.

Hiszpania – Holandia, reprezentacja Polski poznała rywala

Reprezentacja Polski ma za sobą pierwszy mecz w eliminacjach do mistrzostw świata. W piątek ograła Litwę 1-0, inkasując ważne trzy punkty. Sam występ Biało-Czerwonych pozostawał wiele do życzenia – nie udało im się bowiem zdominować wyraźnie słabszego rywala. Na zawodników oraz Michała Probierza spadła bardzo duża krytyka. Szansa na rehabilitację nadarza się już w poniedziałek, kiedy to Polacy podejmą na PGE Narodowym Maltę.

W eliminacyjnej grupie Polski pozostawała jeszcze jedna niewiadoma. Ostatniego rywala miał wyłonić dwumecz Hiszpania – Holandia w ćwierćfinale Ligi Narodów. Przegrany tej rywalizacji znalazł się w grupie z Polską, Litwą, Maltą oraz Finlandią.

Z kim zagra Polska?

Polska w eliminacjach będzie musiała zmierzyć się także z Holandią, która po szalonym dwumeczu przegrała z Hiszpanią. W niedzielnym rewanżu nie brakowało emocji – regulaminowy czas gry zakończył się remisem 2-2, a w dogrywce obie drużyny dołożyły po jeszcze jednym trafieniu. O awansie do półfinału Ligi Narodów zadecydował konkurs jedenastek. Te skuteczniej wykonywali Hiszpanie, więc to reprezentacja Holandii będzie rywalem Biało-Czerwonych w eliminacjach do mundialu.